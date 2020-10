The Pathless nie jest grą, o której mówi się szczególnie wiele. Może okazać się jednak interesująca, a ostatnie informacje na jej temat bez wątpienia wypada odnotować.

Data premiery The Pathless potwierdzona

Twórcy ogłosili bowiem dokładną datę premiery. The Pathless zadebiutuje 12 listopada, a to oznacza, że będzie tytułem startowym PlayStation 5. Niekoniecznie musi to oznaczać, że tego dnia zagrają wszyscy zainteresowani, ale to już wina Sony, które ma problemy z zadbaniem o wystarczającą liczbę egzemplarzy nowej konsoli.

PlayStation 5 nie jest jednak jedyną platformą docelową The Pathless. Zabawa będzie możliwa również na PlayStation 4, PC (Epic Games Store), a także za pośrednictwem Apple Arcade. Zapowiedzi mówiące o rozgrywce w 60 fps pojawiają się jedynie w kontekście PlayStation 5, chociaż można zakładać, że cieszyć będzie można się tym także na PC.

THE PATHLESS will launch NOVEMBER 12TH! PS5, PS4, Epic Games Store and Apple Arcade. pic.twitter.com/N8PaB63aQP — Giant Squid (@GiantSquidology) October 1, 2020

Przygodówka z klimatem

The Pathless przygotowuje studio Giant Squid, które powinny kojarzyć osoby mające za sobą całkiem udane ABZU. Nie zdecydowano się odejść od zastosowanego tam stylu graficznego, również The Pathless może być zatem określane jako intrygujące czy urokliwe. Przynajmniej przez niektórych, bo zapewne znajdą się i przeciwnicy takiego stylu.

Nadchodząca gra jest nastawiona na kampanię. Zaoferuje otwarty świat. Wedle zapewnień jego eksploracja będzie istotna i warto robić to uważnie, ponieważ nie zaplanowano udostępnienia mapy. Zadaniem gracza będzie pomoc bohaterce w rozwiązaniu zagadki zmieniającej wygląd świata, korzystając przy tym głównie z łuku oraz oswojonego orła. Fragmenty rozgrywki z The Pathless pokazano już wcześniej, nie jest to zatem bardzo tajemniczy projekt. Jak Wam się, póki co, podoba?

Źródło: @GiantSquidology

