Wciąż nie milkną echa prezentacji PlayStation 5. Okazuje się, że również design i wymiary konsol nowej generacji mogą wywoływać naprawdę sporo dyskusji. Do niektórych włączają się przedstawiciele producentów.

Sony tłumaczy duże rozmiary PlayStation 5

Dość szybko pojawiły się komentarze, iż PlayStation 5 to olbrzym. Nawet jeśli ktoś stwierdzi, że są nieco przesadzone, trudno dyskutować z faktami. A te są takie, że konsola PlayStation 5 będzie zdecydowanie większa nie tylko od wszystkich modeli PlayStation 4, ale również od bezpośredniego konkurenta, czyli Xbox Series X.

Sporo informacji udziela w ostatnich dniach Matt MacLaurin, wiceprezes UX Design w PlayStation. Pokusił się także o komentarz dotyczący wymiarów PlayStation 5. I trzeba przyznać, że nie jest on zaskakujący. Można było bowiem domyślać się, że Sony będzie do tego niejako zmuszone jeśli zechce zadbać o odpowiednie chłodzenie. I takie też jest oficjalne stanowisko.

„Temperatury. Ta generacja to małe superkomputery. Proces 7 nm zapewnia niesamowitą efektywność cieplną względem mocy, ale ta moc jest tu ekstremalna. Ta technologia jest wciąż tak świeża, że emituje dużo ciepła, więc potrzebujemy miejsca, aby je rozproszyć.”

Ale Xbox Series X jest wydajniejszy, a mniejszy

Być może niektórzy pamiętają, że nie tak dawno podobny temat poruszali należący do obozu Microsoft. Również w przypadku Xbox Series X padły tłumaczenia, iż przy projektowaniu konsoli ważne było zadbanie o odpowiednią kulturę pracy.

Osoby, którym bliżej do Xbox Series X mogą pokusić się o dodanie, że to właśnie Xbox Series X jest wydajniejszy, a mimo to mniejszy. Za wcześniej jednak na omówienie detali związanych z zastosowanymi przez producentów układami chłodzenia. Poza tym ważne mogą być też same bryły, które znacząco od siebie obiegają. Xbox Series X to schludny minimalizm (sam producent określa czasami design mianem industrialnego), podczas gdy w przypadku PlayStation 5 postawiono na bardziej wymyślne kształty.

Źródło: vg247, neogaf

