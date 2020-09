Najbardziej wyczekiwane informacje na temat PlayStation 5 ujawnione. Wreszcie dowiedzieliśmy się, ile trzeba będzie zapłacić za nowe konsole japońskiego producenta.

Data premiery i ceny konsol PlayStation 5

Trzeba przyznać, że Sony do ostatniej chwili trzymało te informacje w tajemnicy. W końcu trzeba było jednak je ujawnić i zgodnie z przypuszczeniami stało się to podczas dzisiejszej prezentacji PlayStation 5 Showcase. I przejdźmy od razu do konkretów. 12 listopada PlayStation 5 trafi do sprzedaży w kilku wybranych krajach. Polski nie ma na liście, poczekamy nieco dłużej. Globalna dostępność PlayStation 5 rozpocznie się 19 listopada.

Co z cenami? Podstawowy wariant PlayStation 5 ma kosztować 499 euro. Taniej można będzie kupić wariant bez napędu optycznego. PlayStation 5 Digital Edition wyceniono na 399 euro.

Ceny PlayStation 5 nie zaskakują

Trudno mówić o zaskoczeniu, ceny potwierdzają się z ostatnimi przeciekami. Co ciekawe, z tymi samymi wedle których Sony zdecydowało się na niższe ceny w ostatniej chwili. I kto wie, czy nie trzeba podziękować za to głównemu konkurentowi.

Microsoft, bo o nim mowa, wycenił bardzo atrakcyjnie Xbox Series X i Xbox Series S, w konsekwencji Japończycy mogli nie chcieć ryzykować odstraszania kogokolwiek. Tym bardziej, że obydwie firmy zarabiają nie na sprzęcie, ale dopiero na późniejszej sprzedaży gier oraz usług.

Co sądzicie o cenach PlayStation 5? To, że nie zaskakują to jedno. Czy Waszym zdaniem można określać je mianem atrakcyjnych?

Źródło: Sony

