LeopardISS – polskie DPU w kosmosie. Czym jest to urządzenie?

Nie milkną echa startu Axiom 4 – długo oczekiwanej misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), w której bierze udział nasz rodak Sławosz Uznański-Wiśniewski. Przeprowadzi on 13 eksperymentów, a jeden z nich ma związek z polskim DPU o nazwie LeopardISS.

Za nami udany start misji Axiom 4 z Polakiem na pokładzie. Jednocześnie jest to pierwsza polska misja technologiczno-naukowa IGNIS. Całość potrwa 14 dni, w trakcie których przeprowadzonych zostanie ponad 60 eksperymentów – polski astronauta przeprowadzi 13 z nich. Skupmy się na jednym konkretnym. Czym jest LeopardISS?

Co to jest LeopardISS?

LeopardISS – opracowane przez gliwicką firmę KP Labs – to zaawansowana jednostka przetwarzania danych (Data Processing Unit, DPU). Została opracowana z myślą o testowaniu i walidacji algorytmów AI w przestrzeni kosmicznej. Słowem: sztuczna inteligencja “made in Poland” zagościła na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Polskie DPU ma bardzo ważne zadanie. Na oficjalnej stronie polskiej misji na ISS napisano, że LeopardISS ma zbudować “zaufanie do nowoczesnych technologii”, które będą wykorzystywane w nadchodzących misjach kosmicznych. O jakich misjach mowa? Systemy AI mogą z powodzeniem sprawdzić się w eksploracji Marsa i Księżyca, zwłaszcza w kontekście autonomicznych łazików.

LeopardISS będzie wspierać badania nad mapowaniem 3D, a to jest kluczowy element podczas eksploracji i nawigacji po trudno dostępnych obszarach innych planet. Istotną cechą LeopardISS jest możliwość przetwarzania danych w kosmosie bez konieczności przesyłania ich Ziemię, a to z kolei przekłada się na szybszą, bardziej efektywną analizę oraz swego rodzaju niezależność. Polskie DPU będzie przecierać szlaki dla najnowocześniejszych technologii.

LeopardISS może na stałe zagościć na ISS

Co jeszcze wiemy o tym urządzeniu? Zainstalowano je wewnątrz europejskiego modułu Columbus, a za zasilanie oraz dostęp do danych odpowiada ICE Cubes. Jednostka LeopardISS bazuje na doświadczeniach KP Labs zdobytych przy realizacji misji Intuition-1, w której po raz pierwszy przetestowano rozwiązania AI w warunkach orbitalnych.

Sercem tej konkstrukcji jest jednostka przetwarzania danych o wymiarach ok. 10x10x10 cm. LeopardISS nie ma stałego oprogramowania, lecz można wgrać kolejne aplikacje, co jest niezwykle ważne. Jeśli LeopardISS zda egzamin, to potencjalnie mógłby na stałe zagościć na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a wtedy różne podmioty zyskają możliwość zainstalowania swojej własnej aplikacji. Byłby więc to uniwersalny hardware dla wszystkich członków ISS.

Źródło: KP Labs, zdjęcie otwierające: NASA