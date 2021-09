Wentylatory do komputera wcale nie muszą być nudne. Doskonałym tego przykładem są śmigiełka zaprezentowane przez firmę Thermaltake – producent przygotował nowe warianty modeli Toughfan 12, które powinny zainteresować fanów moddingu komputerów.

Nowe wersje wentylatorów Thermaltake Toughfan 12

Modele Toughfan 12 do tej pory były dostępne tylko w zwykłej, szarej wersji. Thermaltake postanowił jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom modderów i przygotował dwie nowe wersje kolorystyczne: turkusową (Turquoise) i wyścigowo-zieloną (Racing Green).

Wentylatory bazują na konstrukcji zwykłego modelu Toughfan 12 – producent zastosował tutaj ulepszone łożysko hydrauliczne drugiej generacji, wzmocnioną piastę silnika i specjalnie wyprofilowane łopatki z polimeru ciekłokrystalicznego (LCP). Dodatkowo na ramce wentylatora umieszczono gumowe podkładki tłumiące drgania.

Prędkość obrotową wentylatorów można regulować w zakresie 500 - 2000 RPM (w razie potrzeby można też zastosować adapter L.N.C., który obniża prędkość do 500 - 1500 RPM). Mimo wysokiej prędkości obrotowej, śmigiełka mają cechować się wysoką kulturą pracy – maksymalny generowany hałas to 22,3 dBA (z adapterem L.N.C. to zaledwie 19 dBA).

Gdzie się sprawdzą kolorowe wentylatory Thermaltake Toughfan 12?

Turkusowe i zielone modele powinny zainteresować modderów, którzy składają specjalne, kolorowe konfiguracje komputerów (a warto dodać, że w podobnych kolorach producent oferuje też np. pamięci RAM i obudowy).

Kolor to nie wszystko, bo liczą się też parametry. Modele Toughfan 12 cechują się wysokim ciśnieniem statycznym (maksymalnie jest to 2,41 mm-H2O, a z adapterem L.N.C. 1,25 mm-H2O), dzięki czemu dobrze sprawdzą się na chłodnicach i coolerach.

Specyfikacja wentylatora Thermaltake Toughfan 12

łożysko: hydrauliczne (2. gen)

prędkość obrotowa: 500-2000 RPM

wydajność: do 58,35 CFM

ciśnienie statyczne: 2,41 mm-H2O

generowany hałas: 22,3 dBA

wymiary: 120 x 120 x 25 mm

waga: 212,5 g

Ile kosztuje kolorowy wentylator Thermaltake Toughfan 12?

Wentylatory Thermaltake Toughfan 12 Turquoise i Racing Green zostały wycenione na 26 euro (czyli tyle samo co zwykły model Thermaltake Toughfan 12 w szarym kolorze). Sprzedaż ma ruszyć w najbliższych dniach.

Źródło: Thermaltake