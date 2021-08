Premiera nowej platformy Intela zbliża się coraz większymi krokami – na rynku pojawią się nowe procesory, płyty główne i chłodzenia. Jeżeli macie stary cooler Noctua, będziecie mogli zaoszczędzić pieniądze.

Mowa o procesorach Intel Core 12. generacji (Alder Lake-S), które będą korzystać z płyt głównych z nowym gniazdem LGA 1700 – nie zapewniono tutaj wstecznej kompatybilności, więc osoby zainteresowane zmianą platformy będą musiały zaopatrzyć się też w nowe, porządne chłodzenie. Firma Noctua postanowiła jednak zrobić miłą niespodziankę swoim klientom i przygotowała specjalne zestawy montażowe dla chłodzeń.

Noctua – zestaw montażowy pod Intel LGA 1700

Producent zaprojektował nowe zestawy montażowe: SecuFirm2 NM-i17xx-MP83 i SecuFirm2 NM-i17xx-MP78, które pozwalają na montaż obecnych coolerów na płytach głównych z gniazdem LGA 1700 (wyjątkiem jest tutaj model Noctua NH-L9i, który pojawi się w dedykowanej wersji).

Nowe zestawy SecuFirm2 mają zapewniać optymalny docisk, a przy tym cechować się prostym montażem. Szczegóły na temat kompatybilności z płytami zostaną opublikowane na stronie Noctua Compatibility Centre (NCC) po premierze nowej platformy.

Model Dostępność rewizji z zestawem montażowym LGA 1700 Zestaw montażowy NH-D15 Listopad 2021 NM-i17xx-MP83 NH-D15 chromax.black Listopad 2021 NM-i17xx-MP83 chromax.black NH-D15S Grudzień 2021 NM-i17xx-MP83 NH-D15S chromax.black Listopad 2021 NM-i17xx-MP83 chromax.black NH-C14S Wrzesień 2021 NM-i17xx-MP83 NH-U14S Styczeń 2022 NM-i17xx-MP78 NH-U12A Grudzień 2021 NM-i17xx-MP78 NH-U12S Listopad 2021 NM-i17xx-MP78 NH-U12S chromax.black Listopad 2021 NM-i17xx-MP78 chromax.black NH-U12S redux Październik 2021 NM-i17xx-MP78 NH-U9S Listopad 2021 NM-i17xx-MP78 NH-U9S chromax.black Listopad 2021 NM-i17xx-MP78 chromax.black NH-D9L Wrzesień 2021 NM-i17xx-MP83 NH-L12S Listopad 2021 NM-i17xx-MP78 NH-L9x65 Grudzień 2021 NM-i17xx-MP83 NH-P1 Grudzień 2021 NM-i17xx-MP83

Zestawy montażowe SecuFirm2 NM-i17xx-MP83 i SecuFirm2 NM-i17xx-MP78 pojawią się w nowych rewizjach coolerów (plan wprowadzania takich rewizji do sprzedaży znajdziecie w rozpisce powyżej). Akcesoria będzie można też kupić osobno – ich koszt ma wynosić około 8 euro.

Zestaw montażowy Noctua LGA 1700 – obecni klienci dostaną za darmo

Jeśli posiadacie chłodzenie Noctua i zamierzacie zmienić sprzęt na nową platformę Intela, to mamy dla Was dobre wieści – zestaw montażowy pod LGA 1700 możecie otrzymać za darmo.

Wystarczy skontaktować się z działem wsparcia technicznego Noctua i przedstawić dowód zakupu chłodzenia oraz nowego procesora/płyty głównej. Po zweryfikowaniu prośby, producent wyśle Wam nowe zapinki za darmo.

Wydanie nowych zestawów montażowych to strzał w dziesiątkę. Klienci mogą zaoszczędzić pieniądze i nie generują niepotrzebnych elektrośmieci – zyskują użytkownicy, środowisko, ale też sam producent (bo takie podejście na pewno przysporzy mu zwolenników). Inna sprawa to to, że coolery Noctua wcale nie są tanie, więc takiego wsparcia właśnie powinniśmy oczekiwać.

