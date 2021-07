Ciche, wydajne, a do tego porządnie wykonane – właśnie takie ma być chłodzenie be quiet! Dark Rock TF 2, a więc następca popularnego modelu be quiet! Dark Rock TF.

be quiet! Dark Rock TF to jeden z najlepszych coolerów dla mniejszych komputerów. Od premiery chłodzenia minęło już ponad 6 lat, więc przyszła pora na odświeżenie konstrukcji.

be quiet! Dark Rock TF 2 – premiera horyzontalnego coolera CPU

Nowa wersja coolera - Dark Rock TF 2 też zalicza się do horyzontalnych coolerów, więc można ją stosować w mniejszych obudowach. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest lepszy przepływ powietrza dla otaczających komponentów (np. sekcji zasilania płyty głównej, pamięci RAM i dysku SSD M.2).



W głównym radiatorze zastosowano wykończenie ze szczotkowanego aluminium



W razie problemów z kompatybilnością można zdemontować górny wentylator

Konstrukcja wykorzystuje dwa aluminiowe radiatory (jeden główny i jeden dodatkowy) oraz sześć wysokowydajnych ciepłowodów. Elementy pokryto czarną powłoką z cząstkami ceramicznymi, która zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła.

Na aktywną część chłodzenia składają się dwa wentylatory - na górze zainstalowano model Silent Wings 3 135mm, natomiast pośrodku umieszczono standardowy Silent Wings 135mm. Obydwa „śmigiełka” wykorzystują łożyska FDB, sześciobiegunowe silniki i dziewięć specjalnie wyprofilowanych łopatek, co ma przekładać się na dobrą wydajność i cichą pracę chłodzenia.

Nowa wersja coolera poradzi sobie ze schłodzeniem procesorów o współczynniku TDP do 230 W (w poprzedniej wersji było to 220 W). Lista kompatybilności obejmuje wszystkie najpopularniejsze podstawki Intel i AMD. Nie będzie też problemów z montażem wysokich modułów pamięci RAM (do 49 mm).

Specyfikacja chłodzenia be quiet! Dark Rock TF 2

typ: top flow

radiator: dwa horyzontalne (aluminiowe z ceramiczną powłoką)

ciepłowody: 6x 6 mm (miedziane z ceramiczną powłoką)

wentylatory: Silent Wings 3 135mm (max 1400 RPM) Silent Wings 135mm (max 1300 RPM)

kompatybilność: Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 2011(-3), LGA 2066 AMD: AM3(+), AM4

wydajność: do 230 W TDP

wymiary: 163 x 140 x 134

waga: 945 g

be quiet! Dark Rock TF 2 – cena chłodzenia

Dark Rock TF 2 został wyceniony na 389 złotych – może nie jest to najtańsza propozycja, ale na pewno mówimy o jednym z topowych coolerów typu topflow. Sprzedaż chłodzenia ma ruszyć 10 sierpnia. Producent udziela na sprzęt 3-letniej gwarancji.

Źródło: be quiet!