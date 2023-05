Mozilla przedstawiła nowy plan. Zakłada wprowadzenie dodatkowych płatnych funkcji w aplikacji Thunderbird. Uspokaja równocześnie, że ci, którzy nie chcą płacić, niczego nie stracą.

Thunderbird się rozwija. Do tego potrzeba kasy

Mozilla opublikowała raport finansowy, podsumowujący rok 2022. Wynika z niego, że użytkownicy coraz chętniej wpłacają darowizny na rzecz rozwoju aplikacji Thunderbird. Tylko w ubiegłym roku popularnego klienta pocztowego zdecydowało się wesprzeć 300 tysięcy osób, a łączna kwota ich wpłat wynosiła ponad 6,4 miliona dolarów.

Dzięki tym pieniądzom udało się sfinansować bieżącą działalność (odpowiedzialnej za rozwój Thunderbirda) spółki MZLA, ale na „coś więcej” jednak brakuje. Dlatego też wkrótce wprowadzone zostaną płatne narzędzia, mające na celu zapewnienie stabilnej przyszłości temu programowi.

Nowe, płatne funkcje w aplikacji Thunderbird

Przedstawiona przez Mozillę zapowiedź jest krótka, ale jasna. Thunderbird zostanie wyposażony w nowe narzędzia i funkcje, które pozwolą użytkownikom zwiększyć produktywność i usprawnią wykonywanie zwykłych, codziennych zadań. Za te dodatkowe korzyści będzie trzeba jednak zapłacić, choć na razie nie wiemy jeszcze ile. Wiadomo natomiast, że pierwsze z tych nowych funkcji zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku (przynajmniej w wersji testowej).

Wieści o nowych, płatnych funkcjach zawsze wzbudzają niepokój. Szczególnie, że niejednokrotnie byliśmy już świadkami sytuacji, w których firma usuwała jakieś funkcje, by później wprowadzić je ponownie, ale już za dodatkową opłatą. Mozilla postanowiła uspokoić użytkowników i wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku Thunderbirda nie ma mowy o takim zabiegu. Podkreśliła, że nie ma planów wprowadzenia opłat za podstawowe funkcje programu, a wszystko to, co jest dostępne obecnie, zawsze będzie bezpłatne.

Już niebawem Thunderbird bardzo się zmieni

Jak na bezpłatny program Thunderbird oferuje naprawdę szeroki arsenał funkcji i narzędzi. To jeden z najlepszych klientów pocztowych, pozwalający w pełni kontrolować skrzynkę mailową (lub kilka takich skrzynek), a także terminarz. Ponadto w najbliższych miesiącach Thunderbird zostanie gruntownie przebudowany – kod zostanie uszczuplony i zoptymalizowany, a interfejs doczeka się nie tyle odświeżenia, co przeprojektowania.

Tymczasem, jeśli chcesz, pobierz najnowszą wersję aplikacji Thunderbird z katalogu dobreprogramy.pl.

