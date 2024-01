Prezes UOKiK Tomasz Chrósty ukarał T-Mobile Polska. Operator wprowadzał konsumentów w błąd, bowiem reklamy sugerowały, że konsument mógł zdobyć pakiet 1200 GB za darmo przez rok. Był jeden "haczyk".

Ponad 25 mln kary dla T-Mobile Polska

Ani za darmo, ani 1200 GB – tak głosi oficjalny komunikat UOKiK, w którym poinformowano o karze dla T-Mobile Polska. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję, na mocy której nałożono karę dla operatora w wysokości ponad 25 mln zł (25 623 957 zł).

Kara dla T-Mobile Polska to echo reklam oferty prepaidowej “1200 GB za darmo przez cały rok”. Pojawiały się one między innymi na billboardach, przystankach komunikacji miejskiej, były również wyświetlane w bankomatach czy terminalach płatniczych zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

Za darmo? Otóż nie tym razem

UOKiK postanowił przyjrzeć się tym reklamom wskutek skargi konsumenta. Po przeanalizowaniu sprawy ustalono, że reklamy “1200 GB za darmo przez rok” wprowadzały w błąd, bowiem sugerowały, iż taki pakiet danych jest darmowy.

rozwiń

W rzeczywistości konsument otrzymywał 100 GB miesięcznie, jeśli doładował konto kwotą minimum 35 zł miesięcznie. Kalkulacja jest bezlitosna, bo konsument musiałby tym samym przez 12 miesięcy wydać 420 zł. Ta informacja pojawiała się w reklamach – była uwzględniona na samym dole reklamy i była napisana małą czcionką.

"Hasła reklamowe mają za zadanie przyciągnąć uwagę konsumenta, tak aby zapadły mu w pamięć i skłoniły do zakupu reklamowanej usługi. Przekaz reklamowy musi być co do zasady krótki, zwięzły i jasny. To jednak nie upoważnia przedsiębiorców do stosowania nieprawdziwych reklam. Konsument ma prawo oczekiwać, że prezentowana oferta jest uczciwa i nie zawiera „haczyków”. Rzeczywisty mechanizm promocji T-Mobile Polska opierał się na systemie „ratalnym”, w którym przez 12 miesięcy konsument dostawał co miesiąc pakiet 100 GB, pod warunkiem zasilenia karty na co najmniej 35 zł." – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Decyzja nie jest prawomocna

Decyzja UOKiK nie jest prawomocna, więc T-Mobile Polska ma możliwość odwołania się do sądu. Niemniej informacja o nałożeniu kary ma zostać opublikowana na stronie internetowej operatora oraz w mediach społecznościowych. Komunikat ma być dostępny w języku polskim oraz ukraińskim.

Źródło: UOKiK