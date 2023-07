Holenderska firma TomTom udoskonala technologię nawigacyjną dla kierowców ciężarówek. Oto co oferuje TomTom GO Expert Plus.

TomTom GO Expert zyskał tytuł najczęściej sprzedawanego urządzenia do nawigacji ciężarówek w 2022 roku w Europie. Teraz producent przedstawia TomTom GO Expert Plus, czyli zmodernizowaną wersję technologii.

TomTom GO Expert Plus – nowości

Wykorzystując dokładne dane TomTom Traffic, GO Expert Plus zapewnia aktualizacje informacji na temat ruchu drogowego w czasie rzeczywistym. Dzięki nim użytkownicy są w stanie przewidzieć warunki drogowe i uniknąć na przykład sytuacji z zamkniętym przejazdem.

Producent ulepszył wskazówki wizualne w postaci pełnoekranowych animacji, które ostrzegają kierowców o zbliżających się zjazdach, zakrętach lub zmianach pasa ruchu nawet podczas jazdy z wyłączonym dźwiękiem.

GO Expert Plus pozwala również szacować czas przybycia (ETA) i uwzględnia punkty POI dostosowane do potrzeb kierowców. Obejmują one miejsca odpoczynku, stacje paliw, miejsca parkingowe dla ciężarówek i centra serwisowe.

W technologii pojawiła się też funkcja Low-Emission Zones działająca na terenie Wielkiej Brytanii i UR. Opcja automatycznie wyklucza strefy niskiej emisji z tras kierowców ciężarówek, utrzymując zgodność z lokalnymi ograniczeniami.

Pierwsza nawigacja z USB-C

GO Expert Plus to pierwsza nawigacja na rynku wyposażona w złącza USB-C (zarówno PND, jak i Wind Screen Mount). USB-C będzie niebawem standardem branżowym.

źródło: materiały prasowe