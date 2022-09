TomTom, dostawca wielu mobilnych rozwiązań geolokalizacyjnych, ma coś specjalnego dla zawodowych kierowców. Co zmienia aplikacja TomTom GO Navigation truck plan na pokładzie samochodu ciężarowego?

TomTom to znany i lubiany specjalista w dziedzinie geolokalizacji. Dzięki niemu tysiące kierowców może korzystać z funkcji nawigacji klasy premium dostarczanych przez aplikację Go Navigation. Co potrafi TomTom GO Navigation truck plan i jak zdobyć ją dla siebie?

Jakie funkcje ma TomTom GO Navigation truck plan?

TomTom GO Navigation truck plan to uzupełnienie już istniejących funkcji nawigacyjnych aplikacji, Go Navigation. Jej mocną stroną zawsze były:

intuicyjne prowadzenie po pasie ruchu,

bieżące informacje o ruchu drogowym,

pasek trasy z podglądem drogi, przystanków, ważnych alertów i ograniczeń.

TomTom GO Navigation truck plan jest istną ciężarówką pełnych nowych rozwiązań, dzięki którym zaplanujemy tasy uwzględniając:

wymiary pojazdu,

zapotrzebowanie na paliwo,

prędkości maksymalne,

dane o ładunku (np. towary niebezpieczne, tonaż)

TomTom GO Navigation truck plan nie zapomina też, że jedzie z nią kierowca. Planując trasy uwzględnia postoje i dostęp do przeglądu punktów POI - takich jak stacje paliwowe odpowiednie dla ich pojazdu i przystanki dla ciężarówek.

Funkcje aplikacji TomTom GO Navigation z planem dla ciężarówek

Nawigacja dla ciężarówek w telefonie komórkowym to przełomowa zmiana. Ten produkt jest wynikiem wieloletnich relacji firmy TomTom z zawodowymi kierowcami. Jako doświadczony dostawca nawigacji dla ciężarówek typu PND, rozumiemy największe bolączki tej branży, dlatego mogliśmy opracować rozwiązanie, które wypełnia lukę w ogólnych ofertach nawigacyjnych dostępnych w innych aplikacjach

- mówi Pim Spaanderman, Managing Director, TomTom Consumer.

Jak TomTom Go Navigation truck plan realnie pomaga w trasie?

W branży transportu ciężarowego punktualność ma kluczowe znaczenie, dlatego dokładne przewidywania ETA są niezwykle przydatne. Informacje na temat czasów przybycia dostarczane przez firmę TomTom nie tylko należą do najdokładniejszych na świecie - są one dostosowywane do danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, co daje kierowcom realistyczny obraz ich harmonogramu.

Interfejs użytkownika (UI) w TomTom GO Navigation dla ciężarówek został zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować rozproszenie uwagi i skupić ją na drodze - co jest szczególnie ważne dla osób podróżujących na długich, męczących trasach. Dzięki zgodności z systemem Android Auto™ kierowcy mogą również zsynchronizować swoją trasę z ekranem w desce rozdzielczej.

Kokpit samochodu ciężarowego. Zdjęcie ilustracyjne.

Uwzględniając takie czynniki jak rozmiar pojazdu i rodzaj ładunku, aplikacja dla ciężarówek pomaga zawodowym kierowcom być na bieżąco z ciągle zmieniającymi się przepisami drogowymi - takimi jak unikanie zakazanych tras i przestrzeganie ograniczeń klasy UN. Przygotowywane są także kolejne aktualizacje, dzięki którym nawigacja będzie zawierała wkrótce informacje m.in. o strefach niskoemisyjnych.

Ile kosztuje TomTom Go Navigation z planem dla ciężarówek?

TomTom Go Navigation truck plan jest aplikacją mobilną na urządzenia z Androidem i parkuje oczekując na pobranie w Sklepie Google Play.

Sama instalacja aplikacji jest nieodpłatna i przez pierwszy tydzień z jej treści oraz funkcji możemy korzystać bez zobowiązań. Żeby na stałe z nami jeździła, potrzebuje płatnej subskrypcji. Do wyboru są dwa pakiety i każdy tańszy, niż tankowanie do pełna:

12 miesięcy w cenie 464,99 zł

1 miesiąc w cenie 69,99 zł

Na zdecydowanych kierowców czeka też okazja. Opłacając roczny dostęp do 22. września 2022 roku, wydamy 50% mniej. Pojedziemy z TomTom Go Navigation truck plan za 229,99 zł, a nie za 464,99 zł.

Źródło: TomTom