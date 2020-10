TomTom i Uber będą współpracować dalej, a zarazem na jeszcze szerszym polu niż dotychczas. Korzyści mają płynąć nie tylko do samych firm, ale również do użytkowników platformy Uber.

Jeszcze bliższa współpraca firm TomTom i Uber

W oficjalnym komunikacie poinformowano, że przewidziana została dalsza integracja map TomTom, danych o ruchu drogowym, a także interfejsów API z globalną platformą Ubera, która ma na tym wiele zyskać. Wedle zapowiedzi, integracja danych i interfejsów API z aplikacją Uber zapewni bezproblemowe mapowanie w ponad 10 000 miastach z całego świata. W efekcie klienci, kierowcy i dostawcy korzystający z platformy mają otrzymać kilka usprawnień, przede wszystkim dokładniejszą nawigację i lokalizację, wyznaczanie tras i taryf czy szacowanie czasu przybycia. Spoglądając na to od drugiej strony, Uber będzie dla TomTom zaufanym partnerem jeśli chodzi o kwestię edycji map.

„Cieszymy się na ściślejszą współpracę z Uberem i dostarczanie jeszcze lepszych danych dotyczących lokalizacji, aby poprawić mobilność użytkowników produktów TomTom na całym świecie. Pełny zestaw wiodących w branży danych i usług firmy TomTom, w tym bardzo dokładne mapy, informacje o ruchu drogowym i interfejsy API Map, pomoże każdej firmie udoskonalić rozwiązania oparte na lokalizacji.” - Anders Truelsen, Managing Director, TomTom Enterprise

Obydwie firmy mają dokładać wysiłków w celu zapewnienia, że aktualizacje map będą dobrze oddawać rzeczywiste zmiany, w tym nowe drogi, ograniczenia dotyczące skrętów, zamykanie ulic, itp. Uber ma przede wszystkim obserwować i raportować spostrzeżenia z zakończonych podróży i dostaw, zaś TomTom korzystać z aktualizacji zebranych od swoich partnerów i w efekcie dostarczać klientom jeszcze dokładniejsze dane map.

„Dokładne mapowanie znajduje się w samym sercu platformy Uber, dlatego też jesteśmy podekscytowani możliwością dalszej współpracy z firmą TomTom. To partnerstwo pomoże nam stworzyć jeszcze bardziej dynamiczne doświadczenia w zakresie mapowania na naszym globalnym rynku.” - Michael Weiss-Malik, Director of Product, Maps and GSS w Uber

Źródło: TomTom

