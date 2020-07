Chcesz, żeby kierowca Ubera nie odzywał się podczas jazdy? A może masz konkretne preferencje co do temperatury wewnątrz samochodu? Od dzisiaj możesz o tym decydować… o ile tylko zechcesz zapłacić nieco więcej.

Uber Comfort to – zgodnie z nazwą – wyższy komfort przejazdu

Uber Comfort – tak nazywa się nowy wariant, dostępny od dziś w aplikacji Uber na Androida i iOS-a. Pod względem ceny plasuje się gdzieś pomiędzy podstawowym UberX a droższym Select i jest właśnie takim kompromisem. Z jednej strony może nie przyjechać po ciebie najbardziej wypasione auto, z drugiej jednak – masz coś do powiedzenia, jeśli chodzi o komfort jazdy.

Wybierając opcję Uber Comfort, możesz liczyć na (maksymalnie dwuletni) samochód niezłej klasy, oddający ci dużo przestrzeni na nogi. Za jego kierownicą będzie ponadto siedział doświadczony kierowca, którego ocena nie jest niższa niż 4,85 w 5-gwiazdkowej skali. To jednak, co najważniejsze, to fakt, że możesz z góry ustalić trzy aspekty, mające wpływ na komfort usługi:

temperatura wewnątrz (do wyboru są trzy ustawienia),

otwartość na rozmowę (jazda w ciszy lub rozmowa z kierowcą),

dłuższe oczekiwanie (możliwość wydłużenia czasu oczekiwania kierowcy do 10 minut).

Dwa najważniejsze pytania, czyli za ile i gdzie

O ile droższy jest taki przejazd? W przypadku typowej, kilkuminutowej podróży trzeba liczyć się z kosztami wyższymi o około 25-30 proc. w porównaniu do UberX, ale też o kilkanaście proc. niższymi niż w przypadku Uber Select. A kto może z tego skorzystać? Usługa Uber Comfort wystartowała dziś w pięciu lokalizacjach – to Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław i Trójmiasto.

