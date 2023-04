Gigant technologiczny z Chin pokazał konkurencyjne dla ChatGPT narzędzie. Oto Tongyi Qianwen, z którego na razie skorzysta tylko ograniczona grupa użytkowników.

Uruchomienie chińskiej odpowiedzi na narzędzie stworzone przez OpenAI jest na razie przeznaczone dla kilku przedsiębiorstw, które zakwalifikowano do testów korporacyjnych. Co na razie wiadomo o Tongyi Qianwen?

Chińczycy odpowiadają na konkurencję ze strony OpenAI

Model sztucznej inteligencji Tongyi Qianwen (którego nazwę można rozumieć jako “poszukiwanie prawdy poprzez zadawanie tysiąca pytań”) jest rozwijany przynajmniej od 4 lat przez inżynierów z Akademii DAMO Alibaba – informuje serwis Gizmochina. Co dokładnie ma potrafić sztuczna inteligencja z Chin?

Dyrektor generalny grupy Alibaba Daniel Zhang przekazał, że Tongyi Qianwen będzie wspierać użytkowników m.in. podczas tworzenia notatek ze spotkań służbowych poprzez generowanie transkrypcji. SI ma też potrafić tworzyć oferty biznesowe, ale też wymyślać historie na wybrane przez użytkownika tematy.

Warto przypomnieć, że Tongyi Qianwen debiutuje niedługo po tym, jak chińczycy pokazali sztuczną inteligencję od Baidu. CNN zauważa, że to element wyścigu technologicznego pomiędzy Chinami a USA.

Jeśli natomiast chodzi o samo sprawdzenie tego, jak działa ostatnio zaprezentowany model – Alibaba na razie nie udostępnia narzędzia szerokiej grupie odbiorców. Pierwszymi testerami SI są przedsiębiorstwa, które zakwalifikowały się do programu pilotażowego. Osoby fizyczne mogą odwiedzić stronę Tongyi Qianwen i zgłosić się do listy oczekujących.

Należy jednak pamiętać, że jest to model przeznaczony generalnie na rynek chiński, a zatem najprawdopodobniej posiadający wiedzę z tamtejszego obszaru. Niemniej, jest to kolejny krok w technologii, który świadczy o rozwoju sztucznej inteligencji – i choć w wielu przypadkach może ona stanowić zagrożenie (np. do łamania haseł użytkowników), a w niektórych miejscach pojawiają się zakazy korzystania z niej (ChatGPT w Montpellier), to nie ulega wątpliwości, że SI wkracza w kolejne obszary technologii.