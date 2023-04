Snapchat zaczął informować sztuczną inteligencję o wieku użytkowników. Po co?

Chat z My AI jest dostępny w płatnej wersji Snapchat od niespełna dwóch miesięcy. W tym czasie, jak większość swoich wirtualnych koleżków, zdążył zaliczyć kilka wpadek. Między innymi Washington Post przyłapał go na wypowiedziach, które są sprzeczne z obowiązującym na platformie Snapchat standardem poprawności.

My AI Snapchata sprawdza ile masz lat

Strumień krytyki nie przeszedł bez echa. Snapchat odniósł się do nich podając liczby. Firma przyznała, że My AI udzielało odpowiedzi, które nie są akceptowalne, ale było to zjawisko na skalę 0,01% konwersacji. W większości przypadków użycie przez niego niewłaściwych terminów było też wynikiem powtarzania przez bota słów użytych przez pytającego użytkownika.

Snapchat postanowił też wyposażyć sztuczną inteligencję w ograniczenie, które ma wykluczyć jej negatywny wpływ na najmłodszych użytkowników. Od kilku dni My AI w swoich odpowiedziach bierze pod uwagę wiek użytkownika i to niezależnie od tego czy go podał w konwersacji. Ten parametr jest zaciągany z konta Snapchatter automatycznie.

W przyszłości informacje o jakości i częstotliwości kontaktów z dziećmi i nastolatkami będą też dostępne ich opiekunom. Wykorzystywana będzie do tego platforma Family Center.

Dlaczego konwersacje z My AI Snapchata nie są prywatne?

Takie rozwiązania mogą budzić obawy o zakres przetwarzania danych przez Snapchat. Rzeczywiście, w przypadku konwersji z My AI nie można mówić o poufności, o czym użytkownicy są informowani.

Zanim użytkownicy Snapchata będą mogli korzystać z My AI, pokazujemy im wiadomość powitalną, która jasno określa, że ​​wszystkie wiadomości z My AI zostaną zachowane, chyba że je usuniesz.

Z tej polityki Snapchat nie zrezygnuje. Sposób w jaki firma postępuje z treścią rozmów pomiędzy znajomymi, a treścią rozmów z My AI jest i będzie inna. Skanowanie konwersacji z My AI jest bowiem konieczne. Docierają one do dużej grupy odbiorców i Snapchat jest za nie odpowiedzialny. Zamierza je więc moderować i wykorzystywać w maksymalnym stopniu.

Źródło: Snapchat