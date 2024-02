Na 100 osób, które kupiły smartfon w 2023 roku, aż 20 sięgnęło po jeden z modeli z tej krótkiej listy.

Początek roku to zawsze czas rynkowych podsumowań. Znamy już najpopularniejsze marki smartfonów na świecie oraz w Europie, a teraz przyszła pora na konkretne modele.

TOP 10 smartfonów w 2023 roku

Firma Counterpoint Research przyjrzała się najlepiej sprzedającym się smartfonów na świecie w 2023 roku. Analitycy podali jedynie procentowy udział każdego modelu, ale - znając liczbę wszystkich dostarczonych w tym czasie telefonów (1,167 mld) - pozwoliłem sobie na oszacowanie skali sprzedaży każdego smartfonu.

Oto pełne TOP 10 smartfonów 2023:

iPhone 14 - 3,9 proc. (ok. 45,51 mln); iPhone 14 Pro Max - 2,8 proc. (ok. 32,68 mln); iPhone 14 Pro - 2,4 proc. (ok. 28,01 mln); iPhone 13 - 2,2 proc. (ok. 25,67 mln); iPhone 15 Pro Max - 1,7 proc. (ok. 19,84 mln); iPhone 15 Pro - 1,4 proc. (ok. 16,34 mln); iPhone 15 - 1,4 proc. (ok. 16,34 mln); Galaxy A14 5G - 1,4 proc. (ok. 16,34 mln); Galaxy A04e - 1,3 proc. (ok. 15,17 mln); Galaxy A14 4G - 1,3 proc. (ok. 15,17 mln).

Wnioski? Przede wszystkim lista została zdominowana przez Apple’a, ale na jej końcówkę załapały się 3 budżetowe modele Samsunga. Ma to być zasługa ich dobrej sprzedaży w krajach rozwijających się jak Indie, Brazylia, Meksyk czy Indonezja.

8/10 najpopularniejszych modeli obsługuje łączność 5G. Analitycy przewidują jednak, że w roku 2024 roku będzie to już 100 proc.

Klienci Apple’a są wyjątkowo skorzy do wydawania pieniędzy. Pierwsze miejsce na liście zajmuje co prawda iPhone 14, czyli najtańszy reprezentant tej serii, ale na drugiej pozycji wylądował iPhone 14 Pro Max. Ten aż do września był najmocniejszym i najdroższym telefonem tej marki. Tymczasem Samsung zawdzięcza swoją obecność w TOP 10 smartfonom kosztującym ok. 1000 zł.

Modele Pro Max z ekranami 6,7 cala sprzedają się wyraźnie lepiej od wariantów Pro z panelami 6,1 cala. Może to prowadzić do wniosku, że klienci wolą duże ekrany i są skłonni do nich dopłacić, ale jednocześnie w TOP 10 zabrakło miejsca dla iPhone’ów 14 Plus i 15 Plus. Już wcześniej analitycy nazywali te modele “strategiczną porażką”, a wyniki sprzedaży zdają się to potwierdzać.

Warto jednocześnie odnotować, że 10 najpopularniejszych modeli odpowiada za ok. 20 proc. całej sprzedaży. Miażdżąca większość rynkowych udziałów jest zatem rozproszona na setki innych smartfonów, w tym urządzeń innych marek.

Źródło: Counterpoint Research

