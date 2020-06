Ciągle czekamy Big Navi, a więc na topową kartę graficzną AMD, która ma stawić czoła najwydajniejszym modelom Nvidii. Kiedy nastąpi jej premiera? Ostatnio pewną podpowiedź dał nam dyrektor finansowy AMD.

Do tej pory mieliśmy tylko szczątkowe informacje o topowej karcie „czerwonych”. Szefowa AMD zapowiedziała, że premiera Big Navi została zaplanowana na koniec roku (podobnie jak procesorów na bazie nowej mikroarchitektury Zen 3).

Ważnym elementem nowej karty ma być architektura RDNA2, która pozwoli uzyskać dużo lepszą efektywność energetyczną względem obecnej RDNA (wprowadzoną w modelach Radeon RX 5700 i RX 5700 XT). Warto dodać, że będzie to też pierwsza architektura AMD, która zaoferuje wsparcie dla DirectX 12 Ultimate (a więc też dla ray tracingu).

AMD ujawniło bliższy termin premiery karty Big Navi

Więcej szczegółów o nowej karcie ujawnił Devinder Kumar podczas konferencji Bank of America Securities Global Technology Conference.

Według dyrektora finansowego AMD, Big Navi jest bardzo ważnym produktem, z którym entuzjaści wiążą duże oczekiwania.

Big Navi to produkt halo. [...] Entuzjaści uwielbiają kupować to, co najlepsze, a my z pewnością pracujemy nad tym, by dać im to, co najlepsze.

Kumar potwierdził również, że wszystko jest na dobrej drodze, by karta Big Navi zadebiutowała pod koniec roku.

Pozostajemy na dobrej drodze, by wprowadzić na rynek nową generację procesorów Zen 3 i procesorów graficznych RDNA2 pod koniec 2020 roku

Dodał, że Big Navi będzie pierwszym produktem opartym o nową architekturę RDNA2. Oznaczałoby to, że konstrukcja zadebiutuje jeszcze przed okresem świątecznym (wtedy mają mieć premierę konsole PlayStation 5 i Xbox Series X, gdzie również znajdziemy układ graficzny oparty o architekturę RDNA2). Czy premiera nastąpi w listopadzie? Bardzo możliwe.

Czy Big Navi pokona nowe karty Nvidia Ampere? Tego jeszcze nie wiadomo. Musimy poczekać na specyfikację i informacje o wydajności akceleratorów.

Źródło: AMD, PCGamer

Zobacz więcej newsów o kartach graficznych: