Unreal Engine 5 to jeden z tych silników, który ma wprowadzić gaming w nową erę – potwierdza to pierwsze demo technologiczne, które zademonstrowano na konsoli PlayStation 5. Część z Was zapewne zastanawia się, jaki byłby potrzeby komputer do udźwignięcia efektów UE5.

Demo technologiczne Unreal Engine 5 robi wrażenie

Co prawda Unreal Engine 5 ma zostać wydany dopiero w przyszłym roku, ale niedawno producent pochwalił się demem technologicznym Lumen in the Land of Nanite. Nie będzie przesadą, gdy powiemy, że prezentacja możliwości silnika robi ogromne wrażenie - zobaczcie zresztą sami:

Demonstracja była wyjątkowa również z innego względu – Epic Games wykorzystało tutaj nadchodzącą konsolę PlayStation 5 która ma wyróżniać się bardzo dobrą specyfikacją (wykorzystuje ona specjalny procesor AMD, łączący rdzenie Zen 2 oraz grafikę z generacji RDNA 2, a także szybki dysk SSD).

Jaki jest potrzeby komputer do działania Unreal Engine 5?

No dobrze, a jaki będzie potrzeby komputer, by odpalić gry korzystające z UE5? Na tę chwilę jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretach, ale rąbka tajemnicy uchylił Kim Libreri, CTO Epic Games.

Według dyrektora technologicznego, demo Lumen in the Land of Nanite mogłoby działać też na współczesnym komputerze z kartą graficzną GeForce RTX 2070 SUPER i szybkim dyskiem SSD NVMe i efekty takiej prezentacji byłyby całkiem dobre. Mówimy więc o wydajnym komputerze do gier za jakieś 6000 złotych (oczywiście na obecną chwilę, bo w przyszłym roku, gdy pojawią się gry na UE5, komputer o takich osiągach powinien być tańszy).

Myślicie, że to duże wymagania? Może jednak lepiej będzie kupić konsolę?

Źródło: World Today News

Zobacz więcej newsów o grach: