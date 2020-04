Nie od dzisiaj wiadomo, że AMD pracuje nad kolejną generacją procesorów, które mają bazować na nowej mikroarchitekturze Zen 3 (nadal przy wykorzystaniu 7-nanometrowej litografii). Szczegóły techniczne nie są znane, ale możemy oczekiwać poprawy wydajności i efektywności energetycznej.

Czego możemy się spodziewać? Wiemy, że w planach producenta są modele dla komputerów stacjonarnych (Ryzen 4000 „Vermeer”) i serwerów (Epyc 7xx3 „Milan”). Niedawno pojawiły się przecieki, że jednostki dla desktopów zachowają kompatybilność z obecnymi płytami głównymi AM4.

Producent potwierdził również, że przygotowuje też nową generację układów graficznych na bazie architektury RDNA 2 – będą to zarówno samodzielne karty graficzne Radeon dla komputerów stacjonarnych i laptopów, ale też zintegrowane układy graficzne w konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X.

Nowa architektura przyniesie poprawę wydajności, a także wsparcie dla DirectX 12 Ultimate (w tym obsługę DirectX Raytracing 1.1). Entuzjastów zapewne najbardziej interesuje konstrukcja o roboczej nazwie Big Navi, która ma konkurować z topowymi kartami Nvidii.

