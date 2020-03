DirectX 12 Ultimate to nie tylko usprawnienia graficzne, ale też optymalizacje działania sprzętu i poprawa wydajności. Z technologii skorzystają użytkownicy PC-tów i konsol nowej generacji.

DirectX 12 wprowadził sporą rewolucję w grach, ale od jego premiery minęło już sporo czasu, a my oczekujemy coraz lepszych wrażeń z rozgrywki. Microsoft postanowił więc wyjść naprzeciw oczekiwaniom branży i zapowiedział DirectX 12 Ultimate. Co to takiego?

Co to jest DirectX 12 Ultimate?

DirectX 12 Ultimate to rozszerzenie obecnego interfejsu DirectX 12, który ma jeszcze bardziej zwiększyć poziom realizmu w grach na PC i konsole. Można tutaj wyszczególnić cztery główne filary: DirectX Ray Tracing 1.1, Variable Rate Shading, Mesh Shaders i Sampler Feedback.

DirectX Ray Tracing 1.1 (DXR 1.1) to rozszerzenie obecnego interfejsu odpowiedzialnego za śledzenie promieni w czasie rzeczywistym (ray tracing). Technologia wprowadza lepsze odbicia, cienie i okluzję otoczenia. Nowa wersja DXR szczególnie powinna ucieszyć programistów, którzy będą mogli ją łatwiej zaimplementować w grze.

Variable Rate Shading (VRS) to funkcja, która odpowiada za zmienny algorytm cieniowania animacji. Technologia automatycznie wykrywa kluczowe obszary obrazu, gdzie obraz ma on być bardziej szczegółowy, a w pozostałych, mniej istotnych jakość grafiki jest obniżana.

Efektem jest optymalizacja osiągów układu graficznego Przykładowo w Wolfenstein: Youngblood zastosowanie VRS pozwoliło uzyskać 15% wzrostu wydajności bez widocznego spadku animacji.

Mesh Shaders wprowadza zaawansowane cieniowanie siatki i w efekcie bardziej szczegółowy obraz. Technologia wykorzystuje potencjał nowych potoków układu graficznego, które będą odpowiadać za poziom detali (LOD – Level of Detail) i tesselacji.

Sampler Feedback został zapowiedziany przez Microsoft już jakiś czas temu. Funkcja usprawnia przesył i cieniowanie tekstur, co w efekcie zmniejsza obciążenie układu graficznego i optymalizuje wydajność w grze.

Które karty graficzne i konsole są zgodne z DirectX 12 Ultimate?

DirectX 12 Ultimate wprowadza sporo zmian, ale ma też swoje wymagania. Na obecną chwilę z są z nim zgodne tylko karty graficzne Nvidia GeForce RTX. Wiemy jednak, że technologia będzie również obsługiwana przez nadchodzące karty graficzne AMD Radeon bazujące na architekturze RDNA 2 oraz konsolę Xbox Series X.

Wsparcie dla DX12 Ultimate zostanie wprowadzone w Windows 10 20H1. Microsoft udostępnił narzędzia dla programistów (SDK), ale jeszcze nie wiadomo kiedy pojawią się gry wykorzystujące potencjał interfejsu.

