Torchlight II to gra, która zebrała bardzo wysokie noty, ale zapewne nie każdemu było do tej pory z nią pod drodze. Dziś jest dobra okazja, aby to zmienić.

Torchlight II za darmo na Epic Games Store

Dziś naprawdę dobry dzień dla graczy i zarazem łowców promocji. GOG udostępnił za darmo świetne Metro: Last Light Redux, ale bez wydawania pieniędzy można poszerzyć swoją bibliotekę także w innym sklepie. Epic Games Store pozwala zgarnąć za darmo Torchlight II. Był już kiedyś oferowany w podobnej promocji, ale przecież nie każdy musiał z niej skorzystać. Teraz Torchlight II oferowany jest za darmo do jutra, do godziny 17:00 naszego czasu.

Mowa tu o tytule, który raczej nie wymaga bliższego przedstawiania. To dobrze oceniane RPG (średnia not ponad 85% zarówno wśród recenzentów, jak i graczy) studia Runic Games. Nie jest najnowszą grą, ale specyficzna oprawa graficzna sprawiła, że starzeje się stosunkowo powoli i absolutnie nie odstrasza. Tym bardziej, że największym atutem jest tu wysoka grywalność. Owarty świat, losowo generowane poziomy, 4 klasy postaci do wyboru, opcja zabawy w pojedynkę i w kooperacji oraz tryb Nowa Gra+ dla najtwardszych. Lista atutów jest tu długa.

Promocja Epic Games Store na ostatniej prostej

Wedle obietnic cała akcja miała przynieść łącznie 15 darmowych propozycji. Nic się nie zmieniło, w związku z czym dobiega ona końca, ponieważ do tej pory, poza Torchlight II, można było zgarnąć Solitairica, Stranded Deep, Night in the Woods, My Time At Portia, Darkest Dungeon, Inside, Tropico 5, Metro: 2033 Redux, Alien: Isolation, Defense Grid: The Awakening, The Long Dark, Oddworld: New 'n' Tasty i Cities: Skylines.

Podliczone? Została jeszcze jedna darmowa gra. Wedle harmonogramu, który chociaż był nieoficjalny to sprawdził się bardzo dokładnie, będzie to Jurassic World Evolution.

