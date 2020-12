Jeśli lubisz zgarniać darmowe gierki to zajrzyj do sklepu GOG. Przynajmniej jeśli nie masz w kolekcji Metro: Last Light Redux, bo właśnie tę grę udostępniono.

Metro: Last Light Redux za darmo na GOG

Jeszcze przed świętami na GOG wystartowała zimowa wyprzedaż. Daje ona szansę na zakupy w zauważalnie niższych cenach, ale poza tym co pewien czas pojawiają się też oferty specjalne, dzięki którym można przypisać do swojego konta darmową grę. Wcześniej były to Prison Architect i Brigador: Up-Armored Edition, teraz padło na coś zdecydowanie głośniejszego.

Bez cienia wątpliwości można określać tak Metro: Last Light Redux. Zainteresowani? Jeśli tak to gra dostępna jest na GOG za darmo przez 48 godzin, do 1 stycznia do godziny 15:00.

Grab Metro: Last Light Redux for FREE within the next 48h during our Winter Sale Finale!



https://t.co/VjtGvpA0WM | 3500+ deals up to -91% pic.twitter.com/8zcHKoXXey — GOG.COM (@GOGcom) December 30, 2020

Można było zebrać cały pakiet

Brzmi znajomo? Nie dalej jak kilka dni temu na Epic Games Store można było zdobyć za darmo Metro: 2033 Redux. Wraz z Metro: Last Light Redux stanowią one pakiet Metro Redux, bo obydwie gry są odświeżonymi wersjami oryginałów z lat 2010 oraz 2013. Bez wydawania choćby złotówki dało się zatem zebrać naprawdę smakowity kąsek.

Bo i będące tu bohaterem Metro: Last Light Redux, podobnie jak inne odsłony tej serii, zebrało naprawdę wysokie oceny. To strzelanka, która może pochwalić się wciągającą fabułą i świetnym klimatem, a dodatkowo w odświeżonej wersji można liczyć też na znacznie lepszą oprawę graficzną.

Źródło: gog

