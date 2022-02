Mogłoby się wydawać, że kryzys z dostawami półprzewodników to najgorsze co może spotkać branżę technologiczną. Okazuje się, że nie do końca. Jedna z fabryk koncernu Toshiba musiała wstrzymać produkcję po silnym trzęsieniu ziemi.

W weekend Japonię nawiedziło silne trzęsienie ziemi (komunikaty wspominają o sile 6,6 w skali Richtera). Niestety, kataklizm miał wpłynąć na fabryki koncernu Toshiba zlokalizowane w prefekturze Ōita w południowo-zachodniej części kraju.

Toshiba wstrzymuje produkcję chipów

Ze względu na silne wstrząsy, producent musiał tymczasowo zawiesić produkcję w fabryce półprzewodników. Skala zniszczeń wydaje się poważna - w oficjalnym komunikacie potwierdzono, że wstrząsy uszkodziły jeden z trzech obiektów (mówi się o uszkodzeniu maszyn produkcyjnych). Całe szczęście żaden z pracowników nie ucierpiał w skutek katastrofy.

Firma ciągle bada wpływ kataklizmu na produkcję, ale nie wiadomo kiedy będzie możliwe wznowienie działania fabryki. Najprawdopodobniej konieczna będzie odbudowa linii produkcyjnych.

Sprawa wydaje się o tyle poważna, że Toshiba zamknięta fabryka zajmuje się wytwarzaniem układów dużej skali integracji (LSI – large scale of integration), z których około 60% trafia do producentów samochodów i maszyn przemysłowych. Przestój w produkcji może zatem mieć wpływ na całą branżę motoryzacyjną. To kolejne zmartwienie po ogólnoświatowym kryzysie z dostawami układów.

