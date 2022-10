Nie musisz szpecić swego mieszkania, by mieć dostęp do szybkiego Wi-Fi w każdym jego zakątku. Z pomocą przychodzi TP-Link i jego Deco X73-DSL.

TP-Link kontra martwe strefy

O ile w typowym mieszkaniu jeden router wystarcza, by cieszyć się szybkim Wi-Fi w każdym pokoju, to jednak nie zawsze tak jest. W wyjątkowo podłużnych mieszkaniach, ale też po prostu domach jedno- lub wielorodzinnych często zasięg nie dociera do każdego zakątka. Z takim problemem można się uporać na przykład za pomocą wzmacniaczy i punktów dostępowych, ale znacznie lepszym roziązaniem jest system mesh.

W systemie mesh kilka routerów może działać jak jeden, oferując silny i stabilny sygnał na dużej powierzchni, nie sprawiając przy tym żadnych problemów. Co więcej, w przypadku urządzeń takich jak TP-Link Deco X73-DSL może nie tylko nie odstraszać, ale wręcz stanowić ozdobę mieszkania.

Router TP-Link Deco X73-DSL – ładny wygląd i duże możliwości

Bardzo stylowy i zgrabny router TP-Link Deco X73-DSL ma też oczywiście niemało do zaoferowania od strony technicznej. Pracuje w standardzie Wi-Fi 6, oferując prędkości dochodzące do 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. W razie takiej potrzeby możesz też wykorzystać łączność przewodową – każda jednostka oddaje do twojej dyspozycji po 4 gigabitowe porty Ethernet. Całość wieńczy natomiast złącze USB 3.0 – możesz do niego podłączyć na przykład zewnętrzny dysk i uczynić z niego współdzielony serwer plików.

Aby rozszerzyć zasięg na cały dom wystarczy kupić i sparować ze sobą kilka takich routerów. Dzięki poprawiającym wydajność technologiom OFDMA, Beamforming czy MU-MIMO w większości przypadków wystarczą dwa, ale w razie czego może ich być więcej. Za każdy z nich zapłacisz około 780 złotych.

Utworzona przez routery TP-Link Deco X73-DSL sieć jest też odpowiednio zabezpieczona. Dbają o to: usługa HomeShield oraz szyfrowanie WPA3. Plusem jest także prosta i wygodna obsługa – poprze aplikację TP-Link Deco na smartfony i tablety.

Źródło: TP-Link