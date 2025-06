Zachęcają dzieci do nauki programowania. Polski Intel zorganizował konkurs

Jak zachęcić dzieci do nauki programowania? Jednym z przykładów jest „Pomorski Czarodziej” – inicjatywa polskiego oddziału firmy Intel, która wspiera uczniów szkół podstawowych w odkrywaniu pasji do technologii i programowania.

Naukę programowania warto zacząć już od najmłodszych lat – to inwestycja w przyszłość dzieci, które będą funkcjonować w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie. Umiejętności takie jak logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów czy kreatywność stanowią fundament kompetencji przyszłości.

Firma Intel od lat wspiera inicjatywy edukacyjne, promując programowanie także wśród uczniów szkół podstawowych. Dzięki zaangażowaniu jej pracowników-wolontariuszy możliwe jest realizowanie projektów, które rozwijają młode umysły i rozbudzają pasję do technologii. Jednym z takich projektów jest „Pomorski Czarodziej”.

Młodzi programiści

„Pomorski Czarodziej” to inicjatywa, która integruje społeczność, rozwija pasje i otwiera przed uczniami drzwi do świata technologii. To znacznie więcej niż tylko konkurs – to przestrzeń, w której młodzi ludzie mają okazję nie tylko rywalizować, ale przede wszystkim współpracować, uczyć się od siebie nawzajem i rozwijać swoje talenty. Konkurs stawia na naukę poprzez zabawę i praktykę, a zadania konkursowe są tak zaprojektowane, by stymulować logiczne myślenie, wspierać kreatywność oraz rozwijać umiejętność rozwiązywania złożonych problemów.

Dzięki platformie edukacyjnej pomorskiczarodziej.pl, uczniowie mają dostęp do interaktywnych materiałów, zadań z poprzednich edycji i edytora Pythona online, który pozwala im samodzielnie testować pomysły i eksperymentować z kodem. To narzędzie edukacyjne zostało stworzone i rozwijane całkowicie przez wolontariuszy z firmy Intel – pasjonatów technologii, którzy wierzą, że programowanie może być dostępne i zrozumiałe dla każdego dziecka.

Wybrano zwycięzców

Finał konkursu, który odbył się w siedzibie Intela w Gdańsku, to kulminacja miesięcy przygotowań i nauki. Uczestnicy podzieleni na dwie kategorie wiekowe (klasy 4–6 oraz 7–8) prezentowali swoje rozwiązania zadań programistycznych, rywalizując o miejsca na podium, ale również celebrując wspólne osiągnięcia.

Kategoria wiekowa 4-6 SP

Miejsce I: Jan Jaroni, Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni

Miejsce II: Bruno Potrykus, Szkoła Podstawowa w Kielnie

Miejsce III: Michał Makurath, Szkoła Podstawowa w Kielnie

Kategoria wiekowa 7-8 SP

Miejsce I: Piotr Danecki, Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni

Miejsce II: Wojciech Kasperek, Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumii

Miejsce III: Piotr Krzesiński, Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumii

„Pomorski Czarodziej” to przykład tego, jak lokalna inicjatywa, oparta na wolontariacie i pasji do technologii, może realnie wpłynąć na rozwój młodych ludzi. Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję konkursu, mając nadzieję, że z roku na rok inicjatywa będzie docierać do coraz szerszego grona uczniów i szkół w całym regionie – i że coraz więcej dzieci da się „zaczarować” programowaniem.

foto na wejście: Unsplash