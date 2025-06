James Bond na zwiastunie. Tak wygląda gra 007 First Light

Na minionym State of Play zaprezentowano pierwszy zwiastun gry 007 First Light. Nowa produkcja IO Interactive opowie historię młodego agenta 007. Poznaliśmy również termin premiery i docelowe platformy.

Twórcy Hitmana z IO Interactive gościli na State of Play, by pokazać zwiastun nadchodzącej gry o Jamesie Bondzie. Choć gra została ogłoszona podczas wydarzenia “niebieskich”, to potwierdzono, że trafi również na inne platformy, w tym najnowszą konsolę Nintendo Switch 2. Jak prezentuje się 007 First Light? Skojarzenia z serią Uncharted są jak najbardziej na miejscu.

007 First Light wychodzi z ukrycia

007 First Light to fabularna gra akcji, w której będziemy mogli wybierać pomiędzy siłowym rozwiązaniem konfliktów a wykorzystaniem charakterystycznego uroku i sprytu Bonda. Materiały prezentują fragmenty z sekwencjami skradania, użycia zaawansowanych gadżetów oraz walki wręcz.

Bond zostaje wysłany, by schwytać innego zbuntowanego agenta. "009 jest mistrzem manipulacji" – mówi w pewnym momencie Greenway. Wygląda na to, że filmowe prawidła będą obecne również w grze.

Kiedy premiera 007 First Light?

Gra została pierwotnie zapowiedziana w 2020 roku jako Project 007. IO Interactive podkreśla, że tworzy oryginalną historię początków Jamesa Bonda, niezwiązaną z żadnym z filmów. Hakan Abrak, CEO studia, wyraził nadzieję, że 007 First Light stanie się początkiem nowej trylogii.

Kiedy premiera 007 First Light? Deweloperzy celują w 2026 r., ale konkretnej daty jeszcze nie podano. Wiemy natomiast, że tytuł trafi na konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 oraz na PC.

Źródło: IO Interactive