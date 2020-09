Ogień strawił obiekt należący do Huawei, znajdujący się w chińskim mieście Dongguan.

Pożar pojawił się w nowym obiekcie, który wciąż był w budowie. Rozprzestrzenił się bardzo szybko, ponieważ płomienie objęły wełnę wygłuszającą, która znajdowała się wewnątrz konstrukcji budynku. Niektóre chińskie źródła podają, że doszło również do eksplozji.

Straż pożarna została wezwana około 15:16 czasu lokalnego. Tuż obok obiektu znajduje się laboratorium badawcze Huawei, które prowadzi badania materiałów i pracuje między innymi nad antenami 4G i 5G.

Filmy rozpowszechnione w mediach społecznościowych pokazują ogromną ilość gęstego dymu, który unosi się nad nieukończonym budynkiem. Poniżej znajduje się jedno z takich nagrań.

BREAKING - Huawei's research lab in Dongguan City, China is on fire.pic.twitter.com/q9T9irtYyS