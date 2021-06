Jeśli z niecierpliwością wyczekujecie premiery siódmej części Transformers, to mamy dla Was dobre wieści, bowiem właśnie ujawniono datę premiery.

Pierwszy film z serii "Transformers" od 2018 roku!

We wtorek odbył się pokaz siódmego filmu o Transformersach, który niedawno wszedł do produkcji. Centralnym punktem wydarzenia był panel, na którym znaleźli się reżyser Steven Caple Jr, producent franczyzy Lorenzo Di Bonaventura, a także bohaterowie – Anthony Ramos i Dominique Fishback. Nazwa kolejnej z części została ujawniona, wraz z datą premiery – 24 czerwca 2022 roku.

Akcja ekranizacji będzie rozgrywać się w Nowym Jorku w latach 90. Rise of the Beasts to już siódmy film Transformers od 2007 roku. W najnowszej wersji pojawią się prehistoryczne zwierzęta, które podróżują w czasie. Na ziemi dojdzie do bitwy między Autobotami i Predaconami.

Jak rozwinie się fabuła?

Wygląda na to, że wiele elementów fabuły zostanie zachowanych w nienaruszonym stanie, choć nie wszystkie. W nowym filmie pojawią się nowi złoczyńcy, a będą to gady pochodzące z prehistorii. Optimus Prime będzie głównym bohaterem filmu i stoczy walkę ze Scourge'em, głównym antagonistą. Dzikie bestie prawdopodobnie będą walczyć o dominację nad światem. Na więcej szczegółów jednak musimy poczekać.

Czekacie? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Collider