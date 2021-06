Dla fanów wiedźmina mamy dobre wieści, bowiem twórczyni produkcji właśnie opublikowała krótki zwiastun serialowego hitu, który ukaże się na platformie Netflix.

Lauren S. Hissrich podzieliła się z fanami teaserem serialowego hitu Netflixa

Na twitterze ukazał się pierwszy teaser drugiego sezonu serialu Wiedźmin. Jest to przedsmak tego, co czeka fanów produkcji. Filmik ukazuje kilka krótkich klipów, które przeplata tajemniczy język. Całość nie mówi nam zbyt wiele, ale prawdopodobnie kryją się tam wskazówki dotyczące nadchodzących przygód bohaterów. Słyszany głos najprawdopodobniej pochodzi z ust Jaskra (Joey Batey). Z doniesień wiadomo, że ten sezon będzie o wiele łatwiejszy do śledzenia, ponieważ opowieść będzie najwyraźniej opowiedziana w bardziej liniowy sposób. Poniżej możecie obejrzeć nowy teaser:

Już wkrótce Witchercon!

Najprawdopodobniej publikacja miała na celu promocję wydarzenia WitcherCon. Wszystko to jest owocem współpracy, między Netflixem a CD Projekt Red. Transmisja odbędzie się w dniach 9-10 lipca na YouTube oraz na Twichu na kanałach Netflixa i CD Projekt Red. Może właśnie tam rozwikłane zostaną tajemnice, które niesie za sobą nowy teaser. Nie wykluczone, że poznamy również oficjalną datę premiery drugiego sezonu produkcji. Na ten moment pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać do 9 lipca 2021 roku.

Nie możecie się już doczekać premiery drugiego sezonu Wiedźmina? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: GamesRadar+, Twitter