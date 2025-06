Sprzęt do gier

Nintendo zaczęło blokować konsole Switch 2 graczom, którzy używają Mig Flash - kartridża do uruchamiania gier z pierwszej generacji konsoli.

Nintendo podjęło działania przeciwko użytkownikom Switch 2, którzy korzystają z Mig Flash, aby uruchamiać gry z pierwszej wersji konsoli. Wielu graczy zgłasza, że ich konsole zostały zablokowane po użyciu tego urządzenia – dość wspomnieć o popularnym wątku na Reddit, czy platformie X.

Czym jest Mig Flash?

Kartridż Mig Flash imituje prawdziwy, oficjalny kartridż do Switch 2. Pozwala ona przechowywać wiele kopii gier na jednej karcie, co jest rozwiązaniem praktycznym – a to kusi kolejnych graczy. Niestety, ci muszą liczyć się z tym, że twarda lecz sprawiedliwa ręka Nintendo wymierzy “karę”. A jest nią blokada niektórych funkcji konsoli Switch 2.

O ile konta użytkowników nie są zbanowane, tak stracić można dostęp do usług online, takich jak eShop czy Mario Kart World. I nie ma znaczenia to, że gracze w dalszym ciągu korzystają z legalnych kopii gier (tak twierdzą). Czas blokady nie jest określony.

Lepiej zachować ostrożność

Choć Mig Flash nie jest oficjalnym akcesorium Nintendo, użytkownicy mogą próbować kontaktować się z pomocą techniczną. Jednakże zgodnie z nowymi zasadami Nintendo ma prawo blokować konsole za nieautoryzowane modyfikacje. Dla wielu użytkowników oznacza to konieczność rezygnacji z funkcji online na dłuższy czas.

Źródło: X, Tom’s Hardware