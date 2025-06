Wczoraj firma Apple zaprezentowała nową wersję systemu operacyjnego dla przystawki Apple TV. tvOS 26 zyskał kilka nowych funkcji. Nie ominęły go także zmiany w interfejsie. Sprawdzamy nowości w tvOS 26 oraz podpowiadamy, kiedy nowy system będzie dostępny.

tvOS 26 - co nowego?

tvOS 26 to oprogramowanie, które podobnie jak inne nowe systemy operacyjne firmy Apple zaprezentowane podczas inauguracji konferencji WWDC zyskało interfejs Liquid Glass. Elementy są przeźroczyste, więc nie przysłaniają odtwarzanych treści, co pozwala użytkownikowi skupić się na tym, co ogląda.

Nowy wygląd zyskała także aplikacja Apple TV. Na bazie Liquid Glass powstały nowe plakaty, które reklamują poszczególne pozycje w bazie filmów.

Jedną z większych nowości są również profile, umożliwiające poszczególny użytkownikom na szybki dostęp do polecanych dla nich filmów i seriali oraz listy ulubionych pozycji i tych, które nie zostały jeszcze obejrzane do końca.

Inną ciekawą nowością jest możliwość wykorzystania iPhone’a jako mikrofonu do udziału w sesjach karaoke.

W połączeniu z funkcją Sing, która wyświetla słowa utworu w czasie rzeczywistym, Apple TV stanie się świetnym urządzeniem do organizowania tego typu zabaw. Na koniec wspomnijmy, że dodano także kilka nowych wygaszaczy ekranu.

Kiedy premiera tvOS 26?

Wersja beta tvOS 26 dla deweloperów pojawi się dziś. Na publiczną wersję testową będzie trzeba poczekać do przyszłego miesiąca, ale konkretna data nie jest znana. Ostateczną wersję tvOS 26 będzie można pobrać za darmo już jesienią tego roku.

tvOS 26 – kompatybilność

Co ciekawe, tvOS 26 zainstalować będzie można na Apple TV HD, czyli na przystawce, która na rynku pojawiła się w 2015 roku, ale funkcjonalność nowego systemu będzie w tym przypadku ograniczona. Wszystkie nowe funkcje oraz interfejs Liquid Glass dostępny będzie tylko na Apple TV 4K 2. i 3. generacji.

