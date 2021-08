Twelve Minutes to opowieść o najdłuższych 12 minutach życia. Powtarzających się bez końca. A może uda ci się przerwać tę pętlę czasu? Szansę, by spróbować, otrzymasz już wkrótce.

12 minut, które wciąż się powtarzają – pętla czasu jak pętla zaciskająca się na szyi głównego bohatera. Twelve Minutes to niezwykle zapowiadająca się produkcja, z którą lada moment będziemy mogli się zaprzyjaźnić. Premiera odbędzie się już 19 sierpnia i z tej okazji twórcy pochwalili się świeżutkim zwiastunem. Obejrzyj go już teraz…

Zobacz najnowszy zwiastun Twelve Minutes na premierę:

Zwiastun nie pozostawia złudzeń co do tego, że Twelve Minutes to trzymający w napięciu thriller z atmosferą niczym w najlepszych filmach grozy. Cała fabuła zamyka się w zaledwie dwunastu minutach, ale to, jak tych dwanaście minut będzie wyglądać, zależy wyłącznie od nas. Każda, nawet najdrobniejsza zmiana, może zupełnie zmienić bieg wydarzeń. Ty wiesz, co ma się stać za chwilę, ale czy to wystarczy, by temu zapobiec?

To opowieść z trójką bohaterów i wszystkim im głosu udzieliły postacie znane z dużych ekranów. W roli mężczyzny możemy usłyszeć Jamesa McAvoya, w roli kobiety – Daisy Ridley, a roli intruza – Willema Dafoe. To jeszcze jeden powód, by koniecznie sprawdzić ten tytuł w akcji.

Twelve Minutes zmierza na pecety oraz konsole Xbox One i Xbox Series X|S. Już w dniu premiery gra zasili też katalog usługi Xbox Game Pass – taka dobra wiadomość dla opłacających abonament.

Źródło: Annapurna Interactive, Dark Side of Gaming