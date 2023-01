Wygodne rozwiązania, takie jak Tweetbot czy Twitterrific nie będą już dostępne na Twitterze. Firma, zmieniając regulamin, postanowiła zablokować wszystkie aplikacje firm trzecich.

Aplikacje firm trzecich nie będą działać na Twitterze

Twitter boryka się z wieloma problemami - reklamodawcy odchodzą, przez co spadają przychody firmy. Do tego można dodać też spadającą liczbę użytkowników, których, według analityków, ma być kilkadziesiąt milionów mniej w najbliższych latach.

Do tego wszystkiego można dołożyć ostatnią decyzję firmy, czyli zablokowanie aplikacji firm trzecich. Zgodnie z nowym regulaminem Twittera, zewnętrzne programy do obsługi platformy nie będą mogły już wykorzystywać twitterowego API do „tworzenia substytutów (i prób stworzenia takowych) lub podobnych usług lub produktów do Aplikacji Twittera". Serwis zmienił swoje zasady prawie tydzień po tym, jak zablokował dostęp aplikacji trzecich do swojej platformy, nie oferując przy tym żadnego wyjaśnienia.

Zmiana jest mocno krytykowana przez programistów

Zmiana nie spotkała się z pozytywnym odbiorem. Kilku komentatorów i programistów zwróciło uwagę na fakt, że aplikacje działały przez lata, zanim Elon Musk kupił Twittera i zaczął opowiadać się za planami przekształcenia go w „aplikację do wszystkiego”. Craig Hockenberry, dyrektor Iconfactory, skomentował zaistniałą sytuację na swoim osobistym blogu:

Twórcy nie otrzymali wcześniejszego powiadomienia, klienci otrzymali dziwny błąd i nikt nie wyjaśnia, co się dzieje. Nie mieliśmy okazji podziękować klientom, którzy są z nami od ponad dekady.

Jak informuje serwis The Verge, prawdopodobnie jednym z powodów zmian i blokowania klientów zewnętrznych są (a jakże) pieniądze.

Podczas gdy niektórzy programiści płacą za dostęp do interfejsu API, firma nie wyświetla za jego pośrednictwem reklam, co ogranicza jej zdolność do zarabiania na ludziach korzystających z alternatywnych aplikacji.

