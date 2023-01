Ponad pół tysiąca reklamodawców na Twitterze przestało wydawać pieniądze na marketing na platformie po tym, jak Elon Musk kupił firmę w październiku. Serwis zaliczył przez to spory spadek przychodów.

Reklamodawcy odchodzą, przychody spadają

Po przejęciu Twittera przez Elona Muska w ubiegłym roku, z serwisu zaczęli odchodzić reklamodawcy. Jak duża jest ich liczba, możemy dowiedzieć się na podstawie najnowszych informacji podanych przez serwis The Information. Platforma, powołując się na osobę zaznajomioną z biznesem reklamowym, podała, iż ponad 500 reklamodawców wstrzymało wydatki na Twitterze od października 2022 roku.

Ma to przełożenie na zarobki firmy - 17 stycznia dzienne przychody były o 40% niższe niż tego samego dnia rok temu.

Jeśli wierzyć doniesieniom o spadku przychodów Twittera, nowa subskrypcja Twitter Blue również nie sprawdziła się pod kątem zwiększenia zarobków firmy. Serwis pobiera 8 dolarów miesięcznie za subskrypcję premium, która oferuje użytkownikowi wiele funkcji, w tym weryfikację.

Twitter szuka sposobów, by zarobić

Platforma szuka kolejnych sposobów by zachęcić do powrotu na platformę reklamodawców - ostatnio pojawiły się informacje o oferowaniu im podwojonej wartości kupionych reklam do kwoty 250 tys. dolarów. Ciężko powiedzieć, czy to zadziała, a jeśli już - to czy na wszystkich. Jak bardzo problematyczny jest spadek przychodów, widać po ostatnich doniesieniach - cofnięto już zakaz kupowania reklam politycznych w Stanach Zjednoczonych i ponoć rozważane jest również sprzedawanie nazw użytkowników.

Źródło: reuters.com, theinformation.com