Twitter ugina się pod prośbami użytkowników, zostanie udostępniona opcja edycji wpisów. Na razie funkcja ta jest testowana przez pracowników.

Niedługo edytujemy wpisy, ale nie każde

Twitter mimo swojej dosyć prostej formuły jako medium społecznościowego cały czas szuka pól do ulepszeń i rozwoju doświadczenia. Jakiś czas temu pisaliśmy o nowym sposobie wyświetlania miejsca po usuniętych tweetach. Teraz wreszcie realna staje się funkcja o którą użytkownicy prosili już od dawna, czyli możliwość edytowania wpisów.

Tweety będzie można edytować ograniczoną liczbę razy w ciągu 30 minut po opublikowaniu. Wpis taki będzie wyświetlany ze specjalną ikoną, sygnaturą czasową i linkiem do jego „Historii edycji”, aby zapobiec nieporozumieniom dotyczącym tego co zostało powiedziane a co nie. Wobec tego będziemy mogli edytować jedynie świeże wpisy.

Firma wyraża nadzieję, że nowa funkcja sprawi, że tweetowanie będzie mniej stresujące i bardziej przystępne dla użytkownika. Pomimo, że część użytkowników, jak i były dyrektor generalny Twittera uważa, że edytowanie postów jest sprzeczne z duchem platformy to wydaje się, że większość chce jednak posiadać taką opcję. Kiedy Elon Musk chciał jeszcze kupić platformę (z czego ostatecznie zrezygnował) opublikował na swoim profilu ankietę w której niemal 75% respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem do Twittera takiej funkcji.

Trwają testy

Platforma podaje, że obecnie twają testy opcji edycji wśród pracowników Twittera, więc będzie można natknąć się na tweet z zapowiadaną już wyżej ikoną, czasówką i linkiem do poprzednich wersji.

W ciągu następnych kilku tygodni opcja zostanie udostępniona subskrybentom Twitter Blue (którego miesięczna opłata wynosi 4,99 USD). Będzie to test tej funkcji na konkretnej grupie odbiorców. Twitter Blue dostępny jest w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, ale wstępne testy platforma ograniczy tylko do jednego z tych krajów.

