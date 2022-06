Elon Musk został pozwany za przekonywanie do zakupu Dogecoina i innych kryptowalut. Czy zapłaci 258 miliardów dolarów za kilka tweetów?

Elon Musk został pozwany przez inwestującego w Dogecoiny nowojorczyka. Według poszkodowanego właściciel SpaceX promował zakup tej kryptowaluty, chociaż był w pełni świadomy, że nie ma ona żadnej wartości. Dlaczego odszkodowanie miałoby wynosić aż 258 miliardów dolarów?

O co oskarżony jest Musk?

Chociaż magia milionów działa, to Elon Musk jest założycielem Tesli, właścicielem SpaceX i nie prowadzi doradztwa finansowego. Jeśli nawet opublikował wiadomość z informacją, że poleca jakąś kryptowalutę, trudno oskarżać go o chybioną inwestycję. Z doniesień Reutersa wynika jednak, że poszkodowany inwestor zarzuca Muskowi manipulację cenami kryptowalut, a w przypadku Dogecoina w grę wchodzi piramida finansowa.

Oprócz otrzymywania osobistych gratyfikacji, Musk miałby z rozmysłem, dla własnych celów generować sztuczny wzrost wartości swojej ulubionej kryptowaluty. W ten sposób mógłby zwiększać zyski z inwestycji prywatnej lub tych dokonywanych przez Telsa Inc oraz SpaceX.

Jakie dowody świadczą przeciwko Muskowi?

O dowodach wniosek sądowy nie mówi wiele. Poszkodowany wskazuje, że wyprzedaż Dogecoina zbiegła się w czasie z pojawieniem się Elona Muska w programie „Saturday Night Live” na antenie NBC. Właściciel SpaceX grał tam eksperta finansowego i w tej roli zdarzyło mu się nazwać Dogecoina „a hustle”.

Chociaż nie jest to mocny argument, to w tle całej sprawy jest też wywiad dla portalu Cricket, którego w maju br. udzielił Jackson Palmer. Jest on współtwórcą Dogecoina, ale wycofał się z branży krypto kilka lat temu. W kontekście kryptowalut nie zostawił na Musku suchej nitki:

Mniej więcej rok temu, kiedy Musk mówił coś o kryptowalutach, powiedziałem, że Elon Musk był i zawsze będzie oszustem, ale świat kocha oszustów. Podoba im się pomysł, że pewnego dnia mogą również zostać miliarderami, i to jest marzenie, które się sprzedaje.

Oskarżonymi są także firmy SpaceX oraz Tesla Inc, które inwestowały w kryptowaluty i przyjmowały w nich płatności. Istnieje więc możliwość, że poszkodowany liczy na pojawienie się dowodów na skutek kontroli finansowej lub ugodę, aby ich uniknąć. Te przypuszczenia nie zostały skomentowane przez nikogo z zainteresowanych.

Jakiego odszkodowania od Muska oczekuje poszkodowany?

Według kryptoinwestora jego straty powinny zostać zrekompensowane kwotą 258 miliardów dolarów. Jest to trzykrotność spadku wartości rynkowej Dogecoina pomiędzy majem 2021, a czerwcem 2022. Oprócz tego domaga się on, aby wszyscy pozwani otrzymali zakaz promowania kryptowalut.

Źródła: Ruters, Twitter, Cricket