Ahmad Abouammo został uznany za winnego przez sąd federalny w San Francisco. Grozi mu od 10 do 20 lat pozbawienia wolności.

Kim jest Ahmad Abouammo?

Skazany jest byłym pracownikiem Twittera, pracującym na stanowisku managera do spraw partnerstwa medialnego, którego zadaniem była pomoc wybitnym postaciom z Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej w promowaniu ich kont. Wykorzystywał jednak on swoją pozycję by uzyskać dostęp do wrażliwych danych takch jak adresy mailowe, numery telefonów i daty urodzenia osób, które mogą być uznane przez rząd Arabii Saudyjskiej za krytyczne cele. Abouammo przekazywał zebrane dane saudyjskim urzędnikom w okresie pomiędzy listopadem 2014 roku a majem 2015. W zamian miał otrzymywać prezenty o dużej wartości i pieniądze. Poza zarzutami szpiegostwa Abouammo oskarżony jest też o pranie pieniędzy i fałszerstwo w celu ukrycia dowodów.

Kolejni oskarżeni

Abouammo jest tylko jedną z trzech osób objętych podobnm oskarżeniem, ale tylko on znajduje się obecnie w rękach władz USA. Za pozostałymi dwoma rozesłano list gończy. Jeden z poszukwanych to Ali Alzabarah, który pełnił w Twitterze funkcję inżyniera ds. niezawodności witryny. Drugi to Ahmad Almutari, który najprawdopodobniej zajmował się koordynacją całego programu i właśnie on zwerbował Abouammo i Alzabaraha.

Cała trójka oskarżona jest o kontakty z fundacją charytatywną prowadzoną przez następcę saudyjskiego tronu księcia Mohammeda bin Salmana, który w Arabii Saudyjskiej jest figurą kojarzoną z tłumieniem działalności dysydentów mogących szkodzić rządowi. Książę został też przez amerykańskie służby powiązany z zabójstwem dziennikarza Jamala Khashoggiego.

Reakcja Twittera

Twitter w dalszym ciągu odmawia komentowania sprawy, choć jednocześnie zapewnia o najwyższym stopniu zabezpieczenia danych swoich użytkowników. Według oświadzenia firmy dostęp do kont użytkowików ma jedynie zweryfikowane grono pracowników o sprawdzonej wiarygodności. Czekamy na bardziej zdecydowany komentarz witryny, bo jak widać jeden ze zweryfikowanych i wiarygodnych pracowników lada moment dostanie wyrok od 10 do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: theverge.com