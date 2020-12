The Callisto Protocol to pierwsza gra, jaką przygotuje Striking Distance Studios. I chociaż jest to nowe studio, o pokłady drzemiącego w nim talentu możemy być chyba spokojni.

The Callisto Protocol - survival horror nowej generacji

Do tej pory o The Callisto Protocol nie słyszeliśmy, gra została przedstawiona na gali The Game Awards. Pracuje nad nią Striking Distance Studios, nowe studio, ale mające w składzie wiele osób (m. in. Glen Schofield) stojących za doskonale znaną serią Dead Space. Wygląda na to, że zabiorą się za to, co potrafią najlepiej. Znów mamy otrzymać tytuł, przy którym zabawa może wywoływać szybsze bicie serca.

The Callisto Protocol ma trafić na PC oraz konsole. Nie sprecyzowano, na jakie, ale jednoczesne określanie gry jako survival horror nowej generacji chyba rozwiewa wątpliwości. Wypada oczekiwać, że zawita na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Premiera została zaplanowana wstępnie na 2022 rok.

Co wiemy o The Callisto Protocol?

Wprawdzie nie można mówić o wielkiej dawce ujawnionych informacji, ale cały projekt został dość wyraźnie zarysowany. Wedle zapowiedzi, i jak wyraźnie sugeruje pierwszy zwiastun, będzie to rasowy survival horror. Twórcy deklarują nawet, że jedna z najbardziej przerażających tego typu gier wszech czasów, ale to zostanie zweryfikowane dopiero po premierze.

„The Callisto Protocol jest kulminacją dziesięcioleci doświadczeń w tworzeniu gier AAA. Zebraliśmy światowej klasy zespół programistów, którzy ponownie z pasją zmierzą się z jednym z naszych ulubionych gatunków: survival horrorem. Zamierzamy stworzyć jedną z najbardziej przerażających gier wszechczasów i nie możemy się doczekać, aby w przyszłym roku opowiedzieć więcej o The Callisto Protocol.” - Glen Schofield, założyciel i dyrektor generalny Striking Distance Studios

Akcja gry przeniesie graczy do 2320 roku, na Kallisto (księżyc Jowisza). Trzeba będzie pomóc bohaterowi w ucieczce z więzienia o zaostrzonym rygorze. Niebezpiecznie, ale czy przerażająco? Szybko wyjdzie na jaw, że to miejsce skrywające poza celami przerażające tajemnice i bardzo niemiłych mieszkańców. The Callisto Protocol ma nie tylko straszyć, ale też zapewniać wciągającą fabułę i odpowiednią dawkę akcji. Trzymamy kciuki, bo pierwsze informacje i zwiastun wyglądają obiecująco.

Źródło: Striking Distance Studios

Warto zobaczyć również: