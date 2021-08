Targi Gamescom nie byłyby sobą, gdyby nie zapowiedzi nowych, ciekawych tytułów. Jednym z nich jest niewątpliwie UFL – DARMOWA gra, w której przyjdzie nam rozgrywać mecze piłki nożnej.

Konkurencja dla FIFY w postaci UFL

Wygląda na to, że fani piłki nożnej mogą zacierać ręce. Oprócz nowej FIFY, która zadebiutuje już 1 października 2021 roku, eFootball, które wcześniej znane było pod nazwą PES, do rywalizacji wkracza również nowy tytuł – UFL. Jak zapowiadają twórcy (Strikerz Inc.) produkcja ma być w pełni darmowa, a o końcowym wyniku decydować będą tylko i wyłącznie umiejętności gracza.

Gra powstaje na silniku Unreal Engine, więc możemy spodziewać się wysokiej jakości oprawy graficznej. Z zapowiedzi wynika, że gra ma zadebiutować już wkrótce na wszystkie główne platformy przeznaczone do grania. Poniżej natomiast możecie obejrzeć oficjalny zwiastun.

Zobacz pierwszy zwiastun gry UFL:

Jesteśmy zarówno fanami piłki nożnej, jak i zapalonymi graczami — gramy w piłkarskie gry wideo od lat i dokładnie wiemy, czego ludzie oczekują, w symulatorze piłki nożnej. Chcemy na nowo zdefiniować gatunek piłkarskich gier wideo, oferując graczom z całego świata rewolucyjne, ekscytujące i oparte na zasadzie fair to play doświadczenie – mówi Eugene Nashilov, dyrektor generalny studia Strikerz Inc

I co sądzicie o UFL? Uważacie, że produkcja ma szansę namieszać w świecie piłkarskich gier wideo, czy jest to bardziej porywanie się z motyką na słońce? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Gamescom, VG 247