Może i Wiedźmin: Pogromca Potworów nie jest najbardziej wyczekiwanym projektem z bardzo lubianego uniwersum, ale z pewnością znajdą się zainteresowani nim. Twórcy ujawnili, kiedy można będzie rozpocząć zabawę.

Kiedy premiera Wiedźmin: Pogromca Potworów?

Z zapowiedzią The Witcher: Monster Slayer mieliśmy do czynienia już jakiś czas temu, w niektórych krajach odbyły się nawet pierwsze testy. Wypadły na tyle dobrze, że w końcu ujawniono datę premiery finalnej wersji gry. Zaplanowano ją na 21 lipca, na platformach iOS i Android. Bo jeśli jeszcze o The Witcher: Monster Slayer nie słyszeliście, mowa o produkcji dedykowanej urządzeniom mobilnym, a dodatkowo wykorzystującej technologię rzeczywistości rozszerzonej.

Korzystający ze smartfonów i tabletów pracujących pod kontrolą systemu Android już teraz mogą dokonać wstępnej rejestracji w sklepie Google Play. Będzie to nagradzane stalowym mieczem z Kaer Morhen. Przyda się podczas rozgrywki, bo eliminowanie potworów za pomocą tej broni zapewni więcej punktów doświadczenia.

Nowy projekt studia Spokko

Wiedźmin: Pogromca Potworów jest przygotowywany przez studio Spokko. Należy ono do grupy kapitałowej CD Projekt, ale pod względem rozpoznawalności daleko mu do CD Projekt RED odpowiedzialnego za dotychczasowe gry z serii Wiedźmin.

Akcja Wiedźmin: Pogromca Potworów ma przedstawiać wcześniejsze wydarzenia, nie należy spodziewać się tutaj Geralta z Rivii. Walk z wszelkiej maści potworami jednak nie zabraknie. Ba, będą one tutaj najważniejszym elementem zabawy. Jej założenia przypominają te z chociażby Pokémon GO. Gracze będą przemierzać otaczający ich świat, w którym dzięki wspomnianej technologii rzeczywistości rozszerzonej będą pojawiać się potwory.

Źródło: cdprojekt