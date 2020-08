CD Projekt potrafi zaskakiwać. Bez wcześniejszych przecieków światło dzienne ujrzały dziś pierwsze informacje na temat The Witcher: Monster Slayer. Tym razem pogramy na smartfonach i tabletach.

The Witcher: Monster Slayer, czyli Wiedźmin w rozszerzonej rzeczywistości

The Witcher: Monster Slayer przygotowuje należące do grupy CD Projekt studio Spokko. Niektórzy zapewne potraktują ten tytuł jako swojego rodzaju czekadeło przed Wiedźminem 4. Nie mówimy bowiem o kolejnej głównej odsłonie serii, ale o grze dedykowanej urządzeniom mobilnym. Wykorzystana zostanie tutaj rozszerzona rzeczywistość i pierwsze skojarzenia przywołują na myśl Pokémon GO.

Twórcy zdradzili, że najważniejszym elementem zabawy będzie eksploracja świata oraz tropienie, ale też walka z potworami. Na każde polowanie trzeba będzie się odpowiednio przygotować - zadbać o wiedźmińskie eliksiry i oleje, przynęty na potwory, a w chwilach wolnych od tego rozwijać swoje umiejętności.

Pogoda i pory dnia mają być aktualizowane w oparciu o bieżącą lokalizację gracza i mieć przełożenie na rozgrywkę (nie zdradzono, w jaki dokładnie sposób). Jeśli chodzi o nawiązanie do głównej serii Wiedźmin, akcja The Witcher: Monster Slayer ma rozgrywać się kilkaset lat wcześniej.

Gameplay z The Witcher: Monster Slayer

Kiedy premiera The Witcher: Monster Slayer?

The Witcher: Monster Slayer powstaje z myślą o systemach Apple iOS oraz Google Android. Data premiery nie została ujawniona, powinniśmy poznać ją jeszcze w tym roku.

Co sądzicie o takim podejściu do wiedźmińskiego uniwersum?

Źródło: cdprojekt

