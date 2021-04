The Witcher: Monster Slayer został zapowiedziany w sierpniu zeszłego roku. Od tego czasu nie mówiono o nim zbyt wiele, ale teraz sytuacja zapewne się zmieni. Omawiając wyniki finansowe swojej spółki, a także przybliżając jak wygląda sprzedaż gry Cyberpunk 2077, przedstawiciele CD Projekt potwierdzili, iż The Witcher: Monster Slayer zadebiutuje już latem.

Można spodziewać się teraz mniejszej lub większej kampanii promującej. Już teraz zainteresowani gracze mogą zapisywać się do udziału we wczesnym dostępie. W tym celu należy udać się na oficjalną stronę internetową gry. Co ważne, przynajmniej obecnie jest to opcja dostępna dla użytkowników smartfonów i tabletów z Google Android.

„Również w ubiegłym roku, studio Spokko, czyli najmłodszy członek grupy CD Projekt, ogłosiło The Witcher: Monster Slayer - lokalizacyjną grę mobilną wykorzystującą technologię rozszerzonej rzeczywistości. Po testach w kilku krajach w ramach tak zwanego soft launch dużymi krokami zbliżamy się do jej premiery zaplanowanej na lato.” - Piotr Nielubowicz, wiceprezes zarządu CD Projekt ds. finansowych

This summer, your hunt begins in The Witcher: Monster Slayer!



We’re opening up registration for an early-access soft launch phase of the game on the Google Play Store.



Right now, Android users can register for the early access opportunity here: https://t.co/03mkIQu5TE pic.twitter.com/i1hCgLB3J1