Nowy Wiedźmin to melodia bardzo odległej przyszłości. CD Projekt RED szykuje jednak jeszcze jeden powód do powrotu do Wiedźmin 3: Dziki Gon. Kiedy plany doczekają się realizacji?

Kiedy premiera Wiedźmin 3: Dziki Gon na PS5 i Xbox Series X/S?

Nie mówimy tutaj o wielkiej sensacji, zapewne niektórzy z Was pamiętają, że kilka miesięcy temu zapowiedziano aktualizację dla gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, dzięki której wykorzysta ona moce obliczeniowe konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nie zdradzano wtedy jakichkolwiek terminów, a ostatnie zamieszanie wokół CD Projekt RED spowodowało, że o całym projekcie można było zapomnieć. Tym bardziej cieszą najświeższe informacje.

Nieco w cieniu ogłoszenia, iż CD Projekt kupuje Digital Scapes pojawiła się deklaracja związana z omawianą aktualizacją. Radek Grabowski piastujący stanowisko Lead PR Manager w CD Projekt RED nieco zawęził okienko premierowe. Jak podał, next-genowy Wiedźmin 3: Dziki Gon ujrzy światło dzienne w drugiej połowie tego roku. Już wcześniej zapewniono, że będzie to Edycja Kompletna, a więc upiększona zostanie nie tylko podstawka, ale też dodatki do niej.

ICYMI, the next-generation update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming in the second half of 2021. pic.twitter.com/h2ISyEllQq — Radek (@gamebowski) March 30, 2021

Wersja na PC? Spokojnie, również jest planowana. Wypada też nadmienić tutaj, że dla posiadaczy gry omawiana aktualizacja będzie darmowa. Pracami nad Wiedźmin 3: Dziki Gon na PlayStation 5 i Xbox Series X/S zajmuje się Saber Interactive.

Sporo Wiedźmina w 2021 roku

Omawiając plany na najbliższe miesiące polskie studio podało też inne informacje związane z wiedźmińskim uniwersum. Poza opisaną już kwestią dość istotnym wydarzeniem zaplanowanym na bieżący rok ma być premiera The Witcher: Monster Slayer.

O czym mowa? To zapowiedziana w połowie zeszłego roku gra na urządzenia mobilne oferująca zabawę w rozszerzonej rzeczywistości. Dalszego rozwoju ma doczekać się również Gwint: Wiedźmińska gra karciana.

Wiedźmin 4? Cierpliwości (w dużych nakładach)

Czekającym na Wiedźmina 4 (chociaż to jedynie przypuszczalna nazwa) zalecana jest cierpliwość. Temat nie został poruszony i pewnie przez dłuższy czas się to nie zmieni.

Z pewnością nie będzie to już gra z Geraltem z Rivii w roli głównej. Omawiając swoją nową strategię przedstawiciele CD Projekt RED wspomnieli, że nieco zmienią podejście do kampanii marketingowych. Mają być znacznie krótsze, a zapowiedzi będą pojawiać się w momencie, w którym gra będzie już na dalszym etapie rozwoju. Bez wątpienia wygląda to na wniosek wyciągnięty z Cyberpunk 2077.

Źródło: twitter - @gamebowski, CD Projekt RED

