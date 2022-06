Do sieci trafiło kolejne nagranie pochodzące z pola walki toczonej pomiędzy wojskami Ukrainy a Federacji Rosyjskiej. Tym razem Ukraińcy pochwalili się wyeliminowaniem czołgu z pełną załogą poprzez… wrzucenie do środka granatu.

Załoga rosyjskiego czołgu musiała się zdziwić, kiedy w środku znalazł się odbezpieczony granat

Nagranie pochodzi dokładnie z Komyshuvakhi, która znajduje się w obwodzie ługańskim i blisko sąsiaduje z donieckim. Za całą akcję natomiast odpowiada 131. Batalion Obrony Terytorialnej Ukrainy.

Należący do wojsk rosyjskich czołg T80BV widoczny na nagraniu zatrzymał się na środku drogi, bo został wcześniej uszkodzony (być może za sprawą najechania na minę). W tym samym czasie, stacjonujący obok 131. Batalion Obrony Terytorialnej Ukrainy miał „jak na tacy” dostęp do pełnej załogi w unieruchomionym czołgu.

W jaki sposób Ukraińcy postanowili wyeliminować wrogów? Widać to już od pierwszych sekund nagrania, na których Ukraiński żołnierz próbuje dostać się do włazu wieżyczki, aby wrzucić do wnętrza czołgu granat.

Efekt był niemal błyskawiczny - w okolicach 0:11 na wideo, z wieżyczki unosi się kula ognia i dymu powstałe na skutek wybuchu granatu w samym środku czołgu wypełnionego załogą.

W tej sytuacji rosyjscy żołnierze byli właściwie bezbronni. Zamknięci w „metalowej puszce” pełnej amunicji, podczas gdy dookoła stacjonowały wojska Ukrainy.

Podjęcie jakiejkolwiek walki ze strony załogi T80BV w każdym przypadku skończyłoby się w ten sam sposób - porażką. Winić można przede wszystkim taktykę Rosjan, którzy poruszają się na terenach Ukrainy często samodzielnie - bez wsparcia lądowego (dodatkowe czołgi lub piechota), czy też powietrznego.

Źródło: Ukraine Leaks