To już 100 dzień, gdy Ukraina broni się przez agresją Rosji. Nasi sąsiedzi jednak nie zamierzają się poddawać i sprytnie eliminują wrogie wojska – świetnym tego przykładem jest nagranie z ostrzału artyleryjskiego 54. Brygady Zmechanizowanej.

Rosyjska kolumna czołgów wpada w zasadzkę

Ukraińskie Siły Zbrojne opublikowały nagranie, na którym jednostka K2 54. Brygady Zmechanizowanej przygotowała zasadzkę na kolumnę rosyjskich czołgów przemieszczających się po zrujnowanym mieście Marinka w obwodzie Donieckim (na mapach Google można przyjrzeć się skutkom zniszczeń wojennych).

Celem ataku stał się jeden z rosyjskich T-72B (czyli zmodernizowany wariant zwykłego T-72 - poprawiono w nim uzbrojenie, pancerz i zastosowano mocniejszy silnik). Źródło nagrania wskazuje, że został on zniszczony w wyniku celnego ostrzału artyleryjskiego.

Bardziej spostrzegawczy zauważą, że wcześniej pojazd najprawdopodobniej najechał na minę/IED (improwizowany ładunek wybuchowy), bądź został rażony granatnikiem przeciwpancernym lub przeciwpancernym pociskiem kierowanym (w 1:05 widać dym w pobliskich zabudowaniach, który może wskazywać na odpalenie pocisku).

Inna sprawa to taktyka rosyjskich żołnierzy. Wypuszczanie kolumny samotnych czołgów do zrujnowanego miasta (delikatnie mówiąc) nie jest najlepszym pomysłem - są one łatwym celem dla piechoty, która dysponuje nowoczesnym, zachodnim uzbrojeniem.

Źródło: Ukraine Leaks, Ukraine Weapons Tracker, Wikipedia