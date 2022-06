Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy chwali się nagraniem z celnego ostrzału wojsk Federacji Rosyjskiej – celem ataku ponownie stały się rosyjskie czołgi T-72B i transportery BMP-2.

Walki na wschodzie nie ustępują, ale ukraińskie wojska nie zamierzają ustępować i przechodzą do ofensywy. Wyjątkowo skuteczna jest tutaj artyleria - mówi się, że zadaje ona około 60 - 70 procent strat wojskom Federacji Rosyjskiej. Oczywiście duże w tym zasługi zagranicznej pomocy – sporo zachodnich państw dostarczyło masę nowoczesnego uzbrojenia.

Jak się sprawdza dostarczona broń? Możemy to zobaczyć na nagraniach wideo, bo w sieci pojawia się sporo filmów z ostrzelania pozycji wroga.

Ukraińska artyleria niszczy rosyjską kolumnę

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował nowe nagranie, na którym zarejestrowano ostrzał artyleryjski w miejscowości Awdijiwka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy.

Chodzi o dwa czołgi T-72B i dwa bojowe wozy piechoty BMP-2, które poruszały się w kolumnie – taki cel jest łatwo dostępny dla ostrzału artyleryjskiego, co oczywiście wykorzystały ukraińskie wojska. Pojazdy oczywiście zostały zniszczone.

Niektóre źródła sugerują, że Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy dopuścił się tutaj manipulacji i rosyjskie pojazdy tak naprawdę zostały zniszczone za pomocą przeciwpancernych pocisków kierowanych oraz innych czołgów.

Nie jest to najlepsze miejsce dla wojsk Federacji Rosyjskiej. Warto dodać, że w tym samym miejscu na początku maja zniszczono dwa rosyjskie czołgi T-72B oraz jeden radziecki bojowy wóz piechoty BMP-2.

Źródło: General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Ukraine Leaks, Ukraine Weapons Tracker, Jarosław Wolski