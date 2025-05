United Airlines, jedna z największych linii lotniczych w USA, rozpoczęła testy nowego systemu łączności pokładowej opartego na satelitach Starlink od SpaceX. Chcieli, aby każdy pasażer przez cały lotu miał dostęp do szybkiego Internetu. Efekty są niezwykle zadowalające.

Latanie samolotami od wielu lat wiąże się z wieloma ograniczeniami. Musimy pilnować ilości przewożonego płynu, nasz bagaż ma mieć ograniczone i określone wymiany, a podczas lotu wszystkie nasze urządzenia elektroniczne muszą pozostać w trybie offline. Wspomniane wcześniej amerykańskie linie lotnicze chcą na razie rozwiązać ostatni z tych aspektów. W jaki sposób?

Satelity Starlink udostępnione dla linii lotniczych – koniec trybu samolotowego?

Nowa technologia umożliwia dostęp do Internetu od momentu wejścia na pokład, aż do lądowania, eliminując tradycyjne ograniczenia związane z koniecznością włączania trybu samolotowego. Dzięki temu pasażerowie mogą swobodnie przeglądać sieć WWW, korzystać z mediów społecznościowych, przesyłać strumieniowo filmy czy grać w gry online przez cały czas trwania lotu. A jak realnie się to prezentowało?

Podczas 90-minutowego lotu testowego (z Chicago), pasażerowie mieli okazję korzystać z połączenia o prędkości średnio 128 Mb/s (pobierania) i 24 Mb/s (wysyłania). Samo opóźnienie było natomiast na poziomie umożliwiającym prowadzenie wideorozmów.

Bezpłatny dostęp do Internetu na pokładzie samolotu – kto może z niego korzystać?

United Airlines na ten moment oferuje bezpłatny dostęp do nowego systemu Wi-Fi członkom programu lojalnościowego MileagePlus - ten jest darmowy i dostępny dla wszystkich pasażerów. To posunięcie ma na celu zwiększenie satysfakcji klientów i wyróżnienie się na tle konkurencji, która często pobiera opłaty za dostęp do sieci globalnej na pokładzie swoich maszyn lotniczych.

Czym jest program United MileagePlus? Program lojalnościowy United MileagePlus pozwala na zdobywanie punktów (mili), które się otrzymuje w zamian za codzienną aktywność. Następnie można wykorzystywać je w ramach zapłaty za podróże, różnorodne atrakcje, posiłki w restauracjach i wiele więcej.

United Airlines ma ambitny plan modernizacji floty

Linia planuje wyposażyć wszystkie 1026 samolotów w możliwość wykorzystania systemu Starlink. Mówimy tutaj nawet to najprostszych, regionalnych odrzutowcach Embraer E-175. Proces instalacji ma być ponoć niezwykle prosty i modernizacja każdego pojazdu ma zająć do czterech dni, a dzięki niedużej wadze zestawów Starlink (do 39 kg), nie będzie to miało praktycznie żadnego znaczenia na zużycie paliwa.

Czy United Airlines stworzy nowy standard w branży lotniczej?

Wprowadzenie Starlink na pokładach samolotów United Airlines stanowi znaczący krok naprzód w dziedzinie łączności lotniczej. Dzięki sieci ponad 7 000 satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, system oferuje nie tylko wysokie prędkości, ale także niskie opóźnienia i niezawodność, nawet nad oceanami i w odległych regionach, gdzie tradycyjne systemy często zawodzą.

United Airlines, jako pierwsza z trzech największych amerykańskich linii lotniczych, zdecydowała się na tak szerokie wdrożenie technologii Starlink, co może skłonić inne linie do podjęcia podobnych kroków w celu poprawy jakości usług dla pasażerów.

A co Wy myślicie o takim pomyśle? Jak bardzo byłoby to dla Was istotne w przypadku Waszych podróży? Dajcie znać w ankiecie oraz w sekcji komentarzy!

