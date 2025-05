Tesla vs czołg. Miażdżący znak protestu przeciwko Muskowi

Jeden z weteranów II wojny światowej postanowił w wymowny sposób zaprotestować przeciwko rosnącym wpływom politycznym Elona Muska. W tym celu rozjechał samochód Tesla Model 3 czołgiem M4 Sherman.

Elon Musk został mianowany przez nowo wybranego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, na wysokie stanowisko w administracji (funkcję szefa Departamentu Wydajności Rządu). Następnie zaczął ingerować w politykę europejską, otwarcie popierając skrajnie prawicowe i antyestablishmentowe partie zarówno w Niemczech, jak i w Wielkiej Brytanii.

Zmiażdżył Teslę czołgiem

Tego rodzaju działania najwyraźniej nie spotkały się z powszechną aprobatą. Ken Turner, 98-letni weteran II wojny światowej, postanowił zaprotestować przeciwko politycznym posunięciom Muska. Twierdzi on, że Elon Musk, najbogatszy człowiek świata, wykorzystuje swoją ogromną władzę do wspierania skrajnej prawicy w Europie — a finansuje to zyskami ze sprzedaży samochodów Tesla. Turner porównuje działania Muska do faszyzmu, mówiąc:

„Cóż, mam wiadomość dla pana Muska. Zmiażdżyliśmy faszyzm wcześniej i zmiażdżymy go ponownie. Więc chodźmy, dobrze?”

rozwiń

Wideo opublikował profil Led By Donkeys brytyjskiej grupy aktywistycznej znanej z satyrycznych kampanii politycznych wymierzonych w hipokryzję i nadużycia władzy. Początkowo skupiała się na krytyce Brexitu, a obecnie prowadzi działania mające na celu pociąganie do odpowiedzialności zarówno konserwatystów, jak i laburzystów, wykorzystując billboardy, projekcje i inne formy sztuki ulicznej.

Tesla 3 zniszczona

Tesla Model 3 to kompaktowy sedan elektryczny, który zadebiutował jako przystępny cenowo model mający na celu popularyzację elektromobilności. W podstawowej wersji oferuje przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,6 sekundy i prędkość maksymalną 210 km/h, natomiast wersja rozszerzona osiąga 100 km/h w 5,1 sekundy i maksymalną prędkość 225 km/h. Zasięg podstawowego modelu wynosi około 355 km, a wersji rozszerzonej około 500 km. Dzięki sieci stacji Supercharger, 30-minutowe ładowanie pozwala na przejechanie odpowiednio 210 km i 275 km w zależności od wersji.

Wnętrze Modelu 3 charakteryzuje się minimalistycznym designem, z centralnym 15-calowym ekranem dotykowym, który zastępuje tradycyjne przyciski i wskaźniki. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. nawigację, łączność Wi-Fi i LTE, bezkluczykowy dostęp oraz kamerę cofania. Dodatkowy pakiet Premium Upgrade oferuje takie udogodnienia jak podgrzewane fotele, szklany dach, zaawansowany system audio i drewniane wykończenia wnętrza.

We wrześniu 2023 r. Tesla Model 3 została gruntownie zmodernizowana — był to największy pakiet zmian od czasu debiutu tego modelu. Odświeżeniu uległy nie tylko wygląd i linia nadwozia, ale również układ napędowy i wymiary zewnętrzne, co sprawiło, że około 50% elementów pojazdu zostało całkowicie przeprojektowanych.