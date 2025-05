Samsung pracuje nad smartfonem nowego typu. Premiera podobno już w tym roku

Składane smartfony znajdują się w ofercie Samsunga nieprzerwanie od 2019 roku. Pora na smartfony podwójnie składane.

Koreański serwis Hankooki donosi, że Samsung Display szykuje się do ruszenia z masową produkcją podwójnie składanych wyświetlaczy. Ma ona ruszyć w czerwcu lub lipcu z myślą o zupełnie nowym telefonie, które premierę zaplanowano ponoć na drugą połowę roku.

Podwójnie składany smartfon Samsunga może się różnić od Huaweia Mate XT

Już na targach MWC 2023 miałem okazję zobaczyć kilka prototypów trzyczęściowych wyświetlaczy. Firma Samsung Display podzieliła je jednak na dwie kategorie.

Pierwszą stanowią ekrany typu Flex S, które składają się niczym harmonijka w taki sposób, że po złożeniu jedna część wyświetlacza ląduje na zewnątrz.

Samsung Flex G

Drugi typ został nazwany przez Samsunga Flex G. Takie ekrany składają się z obu stron do środka, więc po złożeniu wyświetlacz nie jest narażony na uszkodzenia.

Samsung Flex S

Z doniesień koreańskich mediów wynika, że Samsung we własnym telefonie zamierza wykorzystać właśnie panel Flex G. Oznaczałoby to, że będzie on miał inną formę niż konkurencyjny Huawei Mate XT.

Podobno na start zaplanowano produkcję 200-300 tys. paneli, która ma być następnie skalowana w zależności od zapotrzebowania. Biorąc pod uwagę, że roczna sprzedaż smartfonów z linii Galaxy Z Fold i Z Flip liczona jest w milionach, taka skala produkcji może zwiastować ograniczoną dostępność lub/i przeciętne zainteresowanie wynikające z wysokich cen. Co zresztą nie dziwi, bo od pracowników Huaweia usłyszałem, że gdyby Mate XT pojawił się w Polsce, to musiałby kosztować ok. 16 tys. zł, by na siebie zarobić.