Civilization VII i Dying Light: The Beast za darmo. Intel rozdaje gry

Intel rozdaje za darmo gry Civilization VII i Dying Light: The Beast. Aby je otrzymać, wystarczy kupić nowy komputer lub laptop z procesorem Intel. To dobra okazja, by zmodernizować sprzęt i skorzystać też z innych akcji.

Najnowsze premiery mogą zachęcać do zakupu nowego komputera. Jaki sprzęt wybrać? Intel postanowił przekonać klientów do wyboru urządzeń z własnymi procesorami. W ramach promocji Intel Spring Bundle można otrzymać pakiet gier i wersje próbne aplikacji dla twórców treści.

Darmowe gry i programy do procesorów Intel

Kupując procesor Intel Core 14000, 14000F, 14000K i 14000KF, Core Ultra 200, 200F, 200K i 200KF lub laptop z procesorem Intel Core 14000HX, Intel Core Ultra 100H albo 200HX można otrzymać za darmo:

Gry: Sid Meier’s Civilization VII, Dying Light: The Beast (premiera zapowiedziana na sierpień 2025),

programy: Canvid (3 miesiące dostępu do aplikacji), VEGAS Pro 365 (30 dniowy okres próbny), XSplit Premium Suite (3 miesięczna subskrypcja).



Dobra okazja do budowy komputera

Promocja obejmuje sprzęt zakupiony w okresie od 29 kwietnia do 31 lipca 2025 r. Kody promocyjne można zrealizować do 15 września 2025 r. Warto jednak dokładnie sprawdzić strony sprzedawców, aby upewnić się, że dany model kwalifikuje się do otrzymania bonusów. Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest tutaj.

Warto również pamiętać, że wciąż trwają inne promocje, m.in. dla osób kupujących karty graficzne GeForce RTX 5000 oraz podzespoły marki MSI. Składając nowy komputer, można zgarnąć sporo dodatkowych bonusów. Nie musi być to jednak nowy sprzęt, bo promocja Intela obejmuje też starsze (i dobrze wycenione) jednostki Intel Core 14000 - wśród nich znajdują się dobre procesory do grania.